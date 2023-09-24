Коли у Києві значно похолодає: синоптикиня назвала дату

Найближчими днями в Україні ще збережеться досить-таки тепла погода. Лише на Заході температура повітря відчутно знижиться. Втім, вже незабаром похолодання можливе і в столиці.

Коли чекати похолодання, на скільки знизиться температура у Києві, спрогнозувала синоптикиня Наталка Діденко. Про це пише 24 Канал.

Зверніть увагу В Україні досі триває літо, – синоптикиня розповіла, коли почнеться справжня осінь

Уже з перших днів жовтня

Синоптикиня зазначила, що, за попередніми прогнозами, перше відчутне похолодання очікується в столиці з початком жовтня.

З 1-го числа, з наступної неділі,

– уточнила Наталка Діденко.

Додала, що температура повітря проти теперішньої, +24+28, знизиться до +18...+20 градусів.

"Тож грійтеся, ловіть вітамін Д, робіть вуличні ремонти, фарбуйте недофарбоване, вкривайте дахи, мийте вікна (хто хоче), шурхотіть листям, збирайте в кишені лискучі каштани – словом, все, що треба зробити на відкритому повітрі – все вийде. Якраз час розкішної осені", – зазначила синоптикиня.

Цікаво Буде значна спека: синоптик вразив прогнозом на вихідні, де найбільше пригріє

Яка буде погода в неділю, 24 вересня