Дніпропетровщину накрила негода, Київщина – на черзі: моторошні фото

В Дніпропетровській області ввечері 15 квітня вирує негода. Так, регіон накрила гроза. Відомо, що через погіршення погодних умов низка населених пунктів Дніпропетровщини залишилася без електроенергії. Також про погіршення погоди попереджають і столицю України.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

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В Дніпропетровській області вирує негода

Ввечері голова ДОР, Микола Лукашук, поділився світлинами весняної бурі в Дніпропетровській області.



Негода в Дніпропетровській області / Фото голова ДОР

"Краса та міць природи. Сьогодні ввечері гучно від грому. І нехай це буде єдина причина для хвилювань", – наголосив Микола Лукашук.

Місцеві телерам-канали також поширили кадри негоди в Дніпропетровській області.



Негода в Дніпропетровській області / Фото телеграм каналу Дніпро Оперативний



Кадри негоди на Дніпропетровщині / Фото телеграм каналу Дніпро Оперативний

Також відомо, що у Дніпрі через негоду у посиленому режимі працюють енергетики. Так, вони готові до ліквідації наслідків ймовірних аварій у разі їхнього виникнення.

Там нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. "Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач", – наголосили в ДТЕК.

Згодом в мережі вже оприлюнили перші наслідки негоди в місті. Зокрема, на провулку Крушельницької дерево впало на припарковані автомобілі.



Наслідки негоди в Дніпропетровській області / Фото з телеграм-каналу

Ввечері голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через негоду низка населених пунктів Дніпропетровщини знеструмлені. За його словами, всі служби на місцях. Також енергетики вже приступили до роботи.

"Поки прошу бути пильними на дорогах. Бережіть себе і своїх близьких", – наголосив Лисак.

У Києві готові до погіршення погоди

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні у столиці збережеться дощова погода з грозами. Підприємства КК "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов та постійно розчищають свої балансові гідротехнічні споруди,

– йдеться в повідомленні КМДА.

Там зазначили, що у кожному районному КП ШЕУ працює бригада гідротехнічної служби, що виконує необхідний комплекс робіт з очистки зливоприймачів та оглядових колодязів від піску, побутового сміття тощо.

Так, фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу. Зокрема, вони рекомендують:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість.

"Київавтодор" також закликає водіїв бути обачними на дорогах. "У випадку виявлення місць підтоплень – звертатись до цілодобової диспетчерської за телефоном: 044-284-74-19", – додали в КМДА.

Гідрослужби "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов / Фото КМДА

Де очікувати погіршення погоди: коротко

До кінця доби 15 квітня очікуються грози. Також подекуди шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики прогнозують погіршення погоди в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.