Заморозки повертаються: коли будуть і в яких областях

Після нетривалого бабиного літа, до України знову прийшло похолодання. І хоча значних морозів ще не буде, втім, без мінусів не обійдеться.

В яких областях прогнозують заморозки і коли їх чекати, передає 24 Канал. Зауважимо, що на 16 жовтня прогнозували погіршення погоди.

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Де і коли чекати заморозків

Синоптики зазначили, що 17 – 18 жовтня очікується зниження нічної, а на Півдні та Сході також денної температури. Стовпчики термометрів опустяться на 3 – 5 градусів.

Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, щонайменше у двох областях України очікуються заморозки. Так, у вівторок та середу на в Івано-франківській і Чернівецькій області вночі 0...-2 градуси.

До речі, майже по всій території нашої держави у темну пору добу наразі очікується лише на кілька градусів вище нуля.

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Орієнтовний прогноз погоди на 17 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Синоптики попереджали про погіршення погоди

Напередодні, ввечері 15 жовтня, в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди. Зазначили, що очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Синоптики уточнили, що 16 жовтня у більшості центральних та Сумській областях значний дощ.

Далі, вранці та вдень 16 жовтня в Україні (крім північної частини) пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Погіршення погоди / Скриншот з Укргідрометцентру