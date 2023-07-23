Дощі припиняться, однак, ненадовго: коли в Україні буде сухо та спекотно

У частині областей знову йдуть дощі та грози. Втім, вже зовсім скоро майже по всій Україні буде сухо.

Синоптики розповіли, яка буде погода найближчими днями. Про це пише 24 Канал.

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Коли перестане лити

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі неділі та понеділка температура істотно не зміниться. Втім, вдень підвищиться на 2 – 4 градуси.

23 – 24 липня переважно без опадів, лише у південній та східній частинах у неділю місцями короткочасні дощі з грозами,

– зазначили синоптики.

Вже у понеділок майже по всій Україні, ймовірно, буде сухо. На крайньому Заході без істотних опадів.

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Прогноз погоди на 24 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Втім, далі дощі знову посиляться. Ймовірно, у вівторок та середу литиме майже по всій державі. Окрім того, вкотре пройдуть грози.