Почнеться справжня осінь: коли в Україні завершиться метеорологічне літо

Літо в Україні було аномально спекотним. Подекуди температура повітря навіть перевищила +40 градусів. І хоча спека вже послабилася, втім, початок осені в Україні доволі теплий.

Коли завершиться метеорологічне літо й почнеться осінь, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Зверніть увагу Погода на місяць: чи будуть у вересні спека й затяжні зливи, і чи можливі заморозки та сніг

Погода на осінь

Цього року в Україні була доволі тепла зима. Температурні рекорди також фіксували й на весні та влітку. Діана Кривобок відповіла, чи можливо, що восени буде "компенсація" за таку погоду, чи все ж продовжиться тепло.

Не можу сказати, чи буде ось така "компенсація". Якщо пам'ятаєте, у 2013 році осінь у нас була нестандартною, – розпочалася з дощів і холоду, але вже у вересні панувала справжня осінь. Загалом протягом останніх років вересень спостерігається доволі теплим, як для осіннього місяця,

– зазначила синоптикиня.

Додала, тож тенденції, що він буде цього року холодним чи теплим, синоптики поки не можуть сказати. Втім, розпочнеться з тепла, а далі буде видно,

Також експертка пояснила, що метеорологічне літо закінчиться, коли середня добова температура буде на рівні +15 градусів декілька днів поспіль, не змінюючись.

Найближчим часом такого точно не буде. Можливо, у другій декаді вересня це станеться. Треба буде вже тоді детальніше дивитися,

– зазначила Діана Кривобок.

Дивіться також Синоптикиня сказала, чи вдарять у вересні перші заморозки

До речі, за попередніми розрахунками у вересні місячна кількість опадів очікується 37 – 76 міліметрів. У Карпатах 97 – 111 міліметрів. Для вересня це в межах норми.

Середня місячна температура повітря – в межах +15 – +20 градусів, втім, у Карпатах +13 – +14. Це на 2 градуси вище за норму.

"Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Йому притаманне зниження температури й послаблення саме грозової діяльності, адже грози – це літній процес", – підсумувала синоптикиня.