Коли потепліє, чи будуть снігопади, мороз, рання зима: інтерв'ю з синоптикинею Укргідрометцентру

Цього тижня частину України вперше замело снігом, посилився мороз, а на високогір'ї Карпат навіть зафіксували -9 градусів. Однак напередодні вихідних у багатьох областях повертається тепла осіння погода.

Якою ж буде погода найближчим часом – знову потепліє чи вдарять люті морози, а також чи буде в Україні рання зима і сильні снігопади в листопаді – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Де найближчим часом буде дощ, а де сніг

Якою буде погода найближчими днями? Де йтиме сніг, а в яких областях – тільки дощ?

14 – 15 листопада у нас в більшості областей, окрім південних, був і буде невеликий мокрий сніг.

Якщо говорити про Південь, там переважатимуть опади рідкої фази, – дощ. На Заході, Півночі і в Центрі – якраз-таки будуть у вигляді мокрого снігу.



У більшості областей прогнозують мокрий сніг / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи чекати нам посилення опадів?

Сильні опади не очікуються. Усе в межах норми – буде невеликий мокрий сніг і до 5 міліметрів опадів. Тобто це опади, коли вони розтають. Якщо міряти сніг, то треба міряти той, який нападає, а якщо він розтане, то шар води повинен бути до 5 міліметрів у спеціальних мірних стаканчиках. Тобто це не висота снігового покриву.

Якщо говорити про фактичну ситуацію, яка була станом на 13 листопада, максимальна висота снігового покриву по Україні сягала до 13 сантиметрів.

Це Тернопільська, Вінницька, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області та трішечки Закарпатська, де мається на увазі сніг в горах.

Сніг на високогір'ї Карпат: дивіться відео

Чи буде в листопаді вже сталий сніговий покрив чи все ж таки цей сніг, що випав, швидко розтане?

Зараз сніговий покрив вже утворюється переважно в деяких західних областях, частково на Житомирщині та Вінниччині. Згодом може додатися навіть Київщина, зокрема північні її райони.

Але цей сніговий покрив, звичайно, не тривалий. Тому що температурні показники на вихідних підвищаться. Відповідно швиденько все розтане.



Сталого снігового покриву поки не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли в Україні припиняться опади

Як довго ще будуть опади в Україні – сніг, мокрий сніг, дощ? І коли вони припиняться?

У суботу, 16 листопада, в Україні вже буде погода без опадів. Тобто атмосферні фронти, які зараз спричиняють таку ситуацію зі снігом, нагадуванням про зимовий період, відійдуть.

І кілька днів знову буде без опадів. Принаймні до понеділка, 18 листопада, затримається більш спокійна ситуація.



Уже на вихідних в Україні буде без опадів / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Коли потепліє і чи покращиться погода найближчим часом

Коли потепліє і чи буде ще значне підвищення температури до кінця осені?

Якщо говорити про 14 – 15 листопада, у нас вночі від +4 до -2 градусів, а вдень усього 0 – +5. На Півдні, звичайно, тепліше – в денні години +3 – +9 градусів, у Криму навіть до +12.

І ось такі +3 – +9, навіть до +10 очікуємо, що принаймні на вихідні будуть у більшості регіонів України. Тобто знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години. Це в суботу і неділю.



На вихідних знову потепліє / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Тобто +15 і більше вже не буде, максимум – у Криму до +12?

Ні, вище +15 вже не очікуємо. У південній частині до +13 градусів ще може бути. Це 16 – 18 листопада.

Наступний тиждень, можна сказати, буде дещо теплішим за цей. На вихідні та принаймні в першій половині наступного тижня температурні показники будуть вищими, ніж зараз.



Сильного потепління вже не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Чи вдарять сильні морози вже незабаром

Абсолютний мінімум температури, який фіксували за всю історію метеоспостережень, у листопаді сягає -15 – -24 градуси, подекуди навіть -25 – -31 градус. Чи очікується таке посилення морозу цього року?



У найближчій перспективі поки що таких знижень не очікуємо. Навпаки, буде певне підвищення.

Тобто навіть -10 ще чекати не варто?

Поки ні. Наразі у нас плюси, особливо на вихідні очікуємо більше прояснень.

Репетиція зими відбувається в деяких областях 13 – 15 листопада. А потім до нас знову надійде тепла повітряна маса, будуть прояснення і сонечко.



Сильних морозів в Україні поки не прогнозують / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Якою буде погода наступного тижня

Якої погоди чекати наступного тижня? Чи будуть ще снігопади до кінця листопада?

З середи очікуємо зміну синоптичної ситуації. 19 листопада у східних, вночі й у більшості центральних, північно-східних областей та на Закарпатті, 20 листопада у західних та північних областях дощ з переходом у мокрий сніг; на решті території без опадів.

Температура у південній частині вночі +1 – +7 градусів, вдень +6 – +12. На решті території вночі від +3 до -3 градусів, вдень +3 – +8 градусів. Однак на Заході 20 листопада близько 0 градусів.

У Карпатах 19 листопада вночі невеликий сніг, вдень без опадів, упродовж 20 листопада помірний сніг. Температура вночі -1 – -6, вдень від -4 до +2 градусів.

Наступного тижня також очікується мокрий сніг / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Згідно з консультативним прогнозом, 21 – 23 листопада на більшій частині території мокрий сніг та дощ. 24 листопада у східних, північно-східних областях, вдень на Закарпатті, 25 листопада у західних областях невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів.

21 – 22 листопада вночі та вдень від +3 тепла до -3 градусів. У західних областях -1 – -6 градусів. У південних та східних +1 – +7, вдень 21 листопада +7 – +12 градусів.

Далі, 23 – 25 листопада вночі -4 – -10 градусів, вдень 0 – -5 градусів, на Півдні та Сході країни вночі 0 – -6 градусів, вдень 0 – +6 градусів.

Чи буде цього року рання зима

За даними обсерваторії Срезневського, у 2023-му метеорологічна зима в Києві почалася на 10 днів раніше, зокрема, 19 листопада. Чи можлива в Україні рання зима цього року?

Вважається, що метеорологічна зима в нас приходить, коли відбувається стійкий перехід температури повітря через 0 градусів.

Поки що у нас середня добова температура у різних областях різна, звичайно, але, якщо говорити загалом, вона становить у Києві, наприклад, +3 градуси. А це близько до норми. Загалом у більшості областей – від 0 до +6 градусів.

У деяких, можливо, середня добова температура вже близько до 0 градусів. Однак потрібно, щоб вона була такою декілька днів поспіль.

Тому наразі такої тенденції немає. Здається, у нас ще жодна область не зафіксувала настання метеорологічної зими. І це трошки зарано, переважно вона приходить дещо пізніше.

Сподіваємося, цього року листопад буде у межах норми по температурних показниках. Тому, скоріш за все, настання зимового періоду також може бути близьким до норми.

Але з огляду на останні роки й тенденції, зараз холодний зимовий період все ж таки скорочується.



Рання зима поки не очікується / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Зверніть увагу! Зазвичай метеорологічна зима настає на Сході України 1 – 8 грудня, на Півдні 13 – 15 грудня, на Закарпатті – 11 грудня, у лісостепі – 26 листопада – 5 грудня, на Поліссі – 2 – 10 грудня.