Дощове літо: чи будуть в Україні затяжні зливи
Літо в Україні почалося з дощів і гроз. Уже незабаром опади очікуються в більшості областей.
Та чи будуть затяжні зливи влітку, у коментарі 24 Каналу розповіла Віра Балабух –завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.
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Затяжні зливи будуть, чи ні
Метеорологиня розповіла, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України влітку ймовірний дефіцит опадів. У разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.
Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу,
– зазначила Віра Балабух.
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Чи буде сильна спека
Також Балабух розповіла, що температура повітря влітку очікується на 1 – 2 градуси вища, ніж зазвичай.
"Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних, південно-східних областях", – сказала метеорологиня.
До речі, суттєві та тривалі зниження температури малоймовірні.
За словами метеорологині, найвища температура очікується в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.
Поради, як пережити спеку
- Тримайте температуру в приміщенні не вище, ніж +32 градуси вдень і +24 вночі.
- Провітрюйте приміщення вночі та вранці. Вдень навпаки – зачиняйте вікна й закривайте їх шторами чи жалюзі.
- Пийте багато води.
- Приймайте прохолодний душ або ванну.
- Не виходьте на вулицю в найспекотнішу пору дня. Якщо все ж довелося вийти, то одягайте легкий світлий одяг і прикривайте голову.
- Наносьте на шкіру сонцезахисний крем.
- Спробуйте їсти менше м'яса, адже тіло витрачає додаткову енергію на перетравлення.