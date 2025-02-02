Чи засипле Україну снігом у лютому

Два місяці зими уже позаду. Втім, сильних снігопадів ще так і не було. Сталий покрив утворився хіба що в Карпатах.

Та чи буде сніг у лютому, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Чи буде сніг у лютому

Метеорологиня зазначила, за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, у лютому в Україну надходитимуть переважно теплі повітряні маси з Атлантики. Це сприятиме підвищенню температури повітря на 2 – 3 градуси вище за кліматичну норму.

Арктичні вторгнення, як і морози до -30 градусів, малоймовірні. Оскільки переважатиме додатна температура повітря, то опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу. То ж сильні снігопади найбільш ймовірні лише у Карпатському регіоні,

– наголосила Віра Балабух.

Також експертка відповіла, чи можуть в Україні взагалі зникнути сніжні зими. Зокрема, зазначила підвищення температури приводить до того, що протягом зими на значній території нашої держави переважає плюсова температура повітря.

За таких умов опади випадають переважно у вигляді дощу. Сніг якщо й випадає, – швидко тане. Стійкий покрив не утворюється.

І хоча спостерігається тенденція до подальшого підвищення температури, говорити про те, що сніжні зими зникнуть, ще зарано. Малосніжні переважатимуть. Однак сильні снігопади та навіть сильні морози також можливі,

– підкреслила метеорологиня.

Зверніть увагу! За останні 30 років зима в Україні стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць.

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