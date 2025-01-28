Чи буде лютий аномально теплим: прогноз на місяць

Цього року в січні тепло, як буває в березні. У частині областей навіть до +15 градусів. Сильних морозів не було взагалі. Лише короткотривале похолодання.

Та чи чекати аномального тепла в лютому, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на лютий 2025 в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2025 року передбачається від -3 до +2 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 25 – 65 міліметрів. Це менше за норму.

Цікаво, що того року у лютому зафіксували багато температурних рекордів. Так, лише в першій половині місяця у Києві їх було аж 6.

Наталія Птуха відповіла, чи можливо, що цьогоріч у лютому також буде висока температура повітря.

Можливо, ми цього не виключаємо. Тобто, з огляду на тенденції змін клімату і взагалі такі процеси не зовсім зимового характеру, лютий може свої сюрпризи для нас принести,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

До слова, за кліматичними характеристиками, середня місячна температура повітря становить 0 – -5 градусів, на півдні Одещини, у Криму та на Закарпатті подекуди +1 – +4.

Абсолютний мінімум, який коли-небудь фіксували в лютому за всю історію спостережень, становить -24 – -39 градусів, на півдні Одещини й у Криму -15 – -23.

Абсолютний максимум +12 – +20 градусів. Однак, у Криму й південних, Вінницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях подекуди навіть +21 – +24 градуси. На високогір'ї Карпат +9 – +11.

Якою може бути погода навесні