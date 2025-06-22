В Україні нестійка погода з можливими дощами й грозами: прогноз на 22 червня

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Якою буде погода в неділю

За прогнозами синоптиків в Україні 22 червня буде мінлива хмарність. Сонце буде визирати з-за хмар, але місцями вдень очікуються опади. Короткочасні дощі з можливими грозами очікується в північних та більшості центральних областей.

Вітер цього дня буде північно-західний та західний, 7-12 метрів за секунду. На всій території країни, окрім сходу та південного сходу, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень – 19 – 24 градусів тепла. На півдні та південному заході України стовпчики термометра можуть піднятися до +27 градусів.

Яка погода буде в обласних центрах

Київ +20...+22;

Ужгород +24...+26;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +23...+25;

Рівне +21...+23;

Житомир +21...+23;

Вінниця +21...+23;

Одеса +24...+26;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +19...+21;

Суми +19...+21;

Полтава +21...+23;

Дніпро +23...+25;

Запоріжжя +24...+26;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +21...+23;

Харків +21...+23.

Прогноз погоди на 22 червня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр