21 червня, 17:26
В Україні нестійка погода з можливими дощами й грозами: прогноз на 22 червня
У недію, 22 червня, частину України накриють опади. Літо продовжує заливати дощами, але погода обіцяє бути теплою.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в неділю
За прогнозами синоптиків в Україні 22 червня буде мінлива хмарність. Сонце буде визирати з-за хмар, але місцями вдень очікуються опади. Короткочасні дощі з можливими грозами очікується в північних та більшості центральних областей.
Вітер цього дня буде північно-західний та західний, 7-12 метрів за секунду. На всій території країни, окрім сходу та південного сходу, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
Уночі температура повітря сягатиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень – 19 – 24 градусів тепла. На півдні та південному заході України стовпчики термометра можуть піднятися до +27 градусів.
Яка погода буде в обласних центрах
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Київ +20...+22;
-
Ужгород +24...+26;
-
Львів +23...+25;
-
Івано-Франківськ +24...+26;
-
Тернопіль +21...+23;
-
Чернівці +24...+26;
-
Хмельницький +21...+23;
-
Луцьк +23...+25;
-
Рівне +21...+23;
-
Житомир +21...+23;
-
Вінниця +21...+23;
-
Одеса +24...+26;
-
Миколаїв +24...+26;
-
Херсон +24...+26;
-
Сімферополь +23...+25;
-
Кропивницький +24...+26;
-
Черкаси +21...+23;
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Чернігів +19...+21;
-
Суми +19...+21;
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Полтава +21...+23;
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Дніпро +23...+25;
-
Запоріжжя +24...+26;
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Донецьк +22...+24;
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Луганськ +21...+23;
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Харків +21...+23.
Прогноз погоди на 22 червня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр
Загалом, на вихідних цього тижня спостерігається нестійка погода. Окрім можливих опадів, прогнозована середньодобова температура повітря на 4 – 6 градусів є нижчою від відповідних багаторічних показників.