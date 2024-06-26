Спека чи прохолода: яка буде погода в перші дні липня

26 червня 2024, 08:00
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Джерело:

УНІАН

Останній тиждень червня в Україні теплий, втім, не спекотний. Лише подекуди стовпчики термометрів сягнуть +30 градусів.

Якою ж буде погода в перші дні липня, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Погода на початок липня

Синоптикиня розповіла, чи варто чекати, що наступного тижня утримається спека +30 градусів. Зазначила, що на початку липня переважно зберігатиметься така ж температура. Додала, що йтимуть короткочасні дощі.

Там більше опадів буде. То під час опадів відчуватиметься трохи прохолоди. Але, якщо дивитися в цілому, то зберігатиметься така сама температура,
– розповіла експертка.

Діана Кривобок додала, що найтепліше буде на Півдні.

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Прогноз до кінця червня

  • Синоптикиня також розповіла, яким буде останній тиждень червня в Україні. Зазначила, що в більшості регіонів пануватиме погода без опадів.
  • "Буде сонячно, тепло", – зауважила представниця Укргідрометцентру.
  • Також додала, що в Карпатському регіоні у середу й четвер, 26 – 27 червня, спостерігатимуться короткочасні дощі та грози.
  • У столиці буде переважно без опадів. Зберігатиметься температура до +24, а наприкінці тижня може бути +29 градусів.

Автор: Юлія Муріна