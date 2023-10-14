По-справжньому холодно, – синоптикиня попередила про погіршення погоди, перший сніг

14 жовтня 2023, 20:00
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Джерело:

Наталка Діденко

Останній день тижня ще буде доволі теплим. Втім, насувається похолодання. Уже з понеділка стовпчики термометрів значно опустяться.

Так, про жодні +20 градусів і вище вже не йдеться. На щастя, значних морозів також поки не буде.

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До України йде похолодання

Якої погоди чекати українцям далі, спрогнозувала Наталка Діденко. 

Насолоджуйтесь теплом, бо наступний тиждень буде по-справжньому холодним,
– підкреслила синоптикиня.

Зауважила, що з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України вже знизиться до +9...+12. Лише на Півдні, крайньому Сході та Закарпатті ще до 15 градусів тепла.

"У кінці наступного тижня на Заході та Півночі місцями можливий мокрий сніг. Нижче - карта опадів (де рожевий колір – це сніг) на 21 жовтня", – зазначила Наталка Діденко.

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В Україні очікується сніг / Скриншот з телеграму Діденко

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Яка буде погода в неділю, 15 жовтня

  • Раніше синоптик Ігор Кібальчич оприлюднив прогноз погоди на вихідні. Так, у неділю на Заході очікується невеликий дощ, а вдень навіть помірні опади. Вітер північно-західний, з поривами 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря упродовж доби коливатиметься в межах +8…+13.
  • На Півночі вночі без істотних опадів, вдень також помірні дощі. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +9…+14, вдень +13…+18.
  • У центральних областях, за прогнозом Кібальчича, переважно без опадів. Тільки ввечері подекуди почнеться невеликий дощ. Температура вночі +7…+12, вдень +18…+23.
  • На Півдні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер також  південно-західний, з поривами 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +8...+13. Вдень ще пригріє до +19…+24.
  • На Сході – мінлива хмарність, без дощу. Вітер південно-західний, 5 - 10 метрів на секунду. Вночі +6…+11, вдень +18…+23.

Автор: Юлія Лобурак