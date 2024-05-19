Тепло, але в частині областей знову дощі та грози: яка буде погода 20 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в понеділок, 20 травня, буде теплою та переважно без опадів. Втім, жителям частини областей краще прихопити з собою парасольку.
Так, вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. Де саме їх чекати, передає 24 Канал.
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Прогноз погоди не понеділок
У понеділок буде хмарність. Без опадів. Однак, вдень у більшості західних областей та на Північному Сході місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде переважно південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 8 – 13 градусів тепла, вдень уже 21 – 26.
Тільки у Карпатах і Кримських горах прохолодніше. Зокрема, вночі 5 – 10, вдень 15 – 20 градусів.
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Погода на 20 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ – +23...+25,
- Ужгород – +22...+24,
- Львів – +22...+24,
- Івано-Франківськ – +22...+24,
- Тернопіль – +22...+24,
- Чернівці – +23...+25,
- Хмельницький – +23...+25,
- Луцьк – +22...+24,
- Рівне – +22...+24,
- Житомир – +22...+24,
- Вінниця – +23...+25,
- Одеса – +17...+19,
- Миколаїв – +23...+25,
- Херсон – +22...+24,
- Сімферополь – +22...+24,
- Кропивницький – +23...+25,
- Черкаси – +22...+24,
- Чернігів – +22...+24,
- Суми – +22...+24,
- Полтава – +21...+23,
- Дніпро – +23...+25,
- Запоріжжя – +22...+24,
- Донецьк – +22...+24,
- Луганськ – +22...+24,
- Харків – +22...+24.