Знову дощі та грози: де литиме найближчими днями
В останні дні червня в Україні очікується спекотна погода. Переважно, буде сухо. Втім, подекуди знову пройдуть дощі та грози.
Так, в яких областях знову дощитиме наприкінці червня, розповіли синоптики, передає 24 Канал.
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Де будуть дощі та грози
В Укргідрометцентрі прогнозували, що останні дні червня будуть спекотними. Подекуди навіть припече до +35 градусів. Таку температуру прогнозують у вихідні на Півдні та Дніпропетровщині.
Тим часом в інших регіонах +26 – +33 градуси. До речі, доволі-таки теплими будуть і ночі. Зокрема, +13 – +19 градусів, а на узбережжі морів +23.
Загалом 28 – 30 червня в Україні без опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Лише 28 червня на Закарпатті та в Карпатах, вдень 29 червня у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, грози,
– зазначили синоптики.
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Яка буде погода в липні
- В Укргідрометцентрі також спрогнозували, що середня місячна температура в липні передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18, що на 1,5 – 2,0 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.
- Синоптики зауважили, що липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами й зливами, періодами жаркої посушливої погоди.
- Абсолютний мінімум температури повітря +1 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями +10 – +12 градусів, а на високогір'ї Карпат 0 – 1 градус морозу.
- Абсолютний максимум +34 – +39,9 градуса. На Півдні, Сході, Дніпропетровській області й у Криму подекуди +40 – +41 градус. Тим часом у гірських районах +26 – +33 градуси.