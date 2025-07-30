Протягом липня в Україні спостерігалася доволі контрастна погода. Поки одні області заливали дощі, а температура вдень ледь перевищувала +20 градусів, інші – потерпали від сильної спеки та посухи. Останній місяць літа навряд чи принесе значні зміни погоди.

Якою буде погода у серпні – чи чекати спеки +40 градусів, у яких областях будуть сильні дощі та грози, чи можливе різке похолодання аж до заморозків, і коли настане метеорологічна осінь – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В яких областях будуть сильні дощі та грози

Зараз в Україні спостерігається доволі різноманітна погода. Поки на Півдні сильна спека й жодних опадів, на Заході – дощі, грози та прохолода +20 – +23 градуси. Чого нам чекати найближчими днями?

Загалом якихось різких змін не очікуємо. Єдине, що, звичайно, ці коливання продовжуються по території України.

30 і 31 липня буде нестійка погода. Її визначатиме атмосферний фронт і поле зниженого тиску.

Саме у середу цей атмосферний фронт зумовить дощі різної інтенсивності – невеликі на Заході та помірні в більшості областей, крім південно-східних.

Значні дощі 30 липня очікуємо на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині.

У частині областей найближчими днями будуть значні дощі / Фото Getty Images

Також відповідно буде з різними за властивостями повітряна маса. За атмосферним фронтом буде поширюватися більш свіже повітря на західні, Житомирську, Київську, Чернігівську, Вінницьку й Черкаську області.

Тим часом решта території залишається в досить теплій повітряній масі, яка утримує свої позиції на Сході та Південному Сході – там 30 липня ще буде сильна спека.

Але потім, у наступні дві доби, трошечки буде змінюватися синоптична ситуація. Атмосферний фронт буде відходити й втрачати свої позиції. Лише на Північному Сході країни можливі невеликі локальні короткочасні дощі, подекуди грози.

Однак у більшості областей вже переважатиме погода без опадів, буде більше прояснень, підвищаться атмосферний тиск і температурні показники. Вночі вони становитимуть +12 – +17 градусів, на Півдні та Сході +17 – +23 градуси.

Денні максимуми в західних і північних областях стануть вже трошки вищими. Якщо 30 липня там ще +20 – +25 градусів, то 31-го вже будуть дещо підвищуватися на кілька градусів, – +22 – +27. У більшості інших областей буде +26 – +32 градуси в денні години, починаючи з 31 числа. Тобто сильно не змінюється, але дещо відступає спека з південних регіонів.

Хіба що на крайньому Сході України залишиться до +35 градусів. А в більшості областей вже буде до +32 – +33 градусів і без сильної спеки. Така ситуація до 1 серпня включно.

Починаючи з 2 серпня, у нас буде утримуватися переважно слабко виражене поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Тому в більшості областей 2 – 3 серпня без опадів. Лише на Північному Сході, вдень 3 серпня в північних і східних областях, подекуди також на Закарпатті та Прикарпатті можуть бути локальні короткочасні дощі з грозами.

Щодо температурних показників у ці дні, то знову на Південний Схід повертається місцями сильна спека. Загалом там буде +28 – +34 градуси, але подекуди знову +35 – +38 градусів.

Решта території більш вирівнюється, тому що вже не буде на Заході так свіженько як ось ці найближчі 3 доби. Уже практично в більшості областей буде +24 – +30 градусів у денні години.

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Чи будуть найближчими днями грози та град? І чи можливі такі сильні зливи, як 10 липня у Львові, коли за 12 годин випала місячна кількість опадів?

Саме на 30 липня в Україні діє попередження – крім Заходу, крайнього Сходу та Криму очікуються грози. А грози — це завжди небезпечне явище.

А ось по Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях прогнозуємо саме значні дощі, тобто досить інтенсивні опади. На це варто звертати увагу.

Також у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях удень подекуди може бути град, шквалисте посилення вітром. Тож у середу цей атмосферний фронт дещо активізується і, звичайно, треба зважати на попередження.

Надалі вже, починаючи з 31 липня, атмосферний фронт буде не такий активний, втрачатиме сили й уже буде менше опадів.

Коли минуть опади й де буде суха погода

А коли припиняться дощі: чи чекати вже погоди без опадів по всій території України?

По всій території України поки що ні. Все одно є окремі регіони, де вони можуть бути. Наприклад, 2 серпня, на Північному Сході трошечки ще можуть бути окремі опади.

Поки що так, подекуди опади ще можуть залишатися. Немає ще стабільного антициклону, щоб впливав на нашу територію.

Південь України навпаки зараз потерпає від сильної спеки та посухи. Чи будуть там нарешті довгоочікувані дощі?

На жаль, там практично їх кількість обмежена. Єдине, що, можливо, 30 серпня в окремих районах локально, точково можуть пройти невеликі дощі. Однак усе одно небагато.

Поки що по Півдню ефективних таких опадів не передбачається. До 3 серпня їх поки не видно. Лише досить локальні.

Коли прийде найбільша спека в Україну і чи буде +40

На Заході зараз утримується прохолодна погода. Удень буває лиш трохи вище за +20 градусів. Коли потепліє в західних областях і чи буде там спека взагалі?

Зараз у західних областях досить помірний температурний режим, без спеки.

І в найближчій синоптичній перспективі, – цей тиждень, умовно навіть до 10 днів, якихось кардинальних змін, щоб там була спека така, як на Південному Сході, не очікується.

Але натомість на Південному Сході продовжує утримуватися, як бачимо, спекотна погода. Звісно, на кілька днів може бути певне послаблення, але потім знову повертаємося до тих показників, що в них завжди вище +30 градусів, а місцями навіть вище за +35 на деяких метеостанціях можуть фіксувати.

Чи буде різка зміна погоди в найближчі 10 днів, чи все ж таки продовжаться температурні гойдалки?

Поки що бачимо, що 30 липня в нас ще буде цей контраст. 31-го числа і початок серпня дещо буде вирівнюватися температурний фон, але не сильно.

Все одно ось такий характер розподілу температурного режиму по території України буде залишатися. Захід і Північ – дещо нижче, а Південь і Схід – вищі показники, до сильної спеки навіть.

Тобто найбільшу спеку поки що прогнозуєте на 30 липня?

Так, по Південному Сході 30 липня ще залишається сильна спека +35 – +38 градусів. Натомість контраст по Заходу й Півночі навпаки – +20 – +25 градусів, за умов, що там більше хмарності й переважно дощі.

Надалі такий режим буде зберігатися. Після 2 серпня на Південний Схід подекуди знову може повертатися сильна спека, але буде певна перерва на 2 дні, – трохи нижче за +35 градусів.

Чи буде все ж десь +40 градусів?

Ні, таких високих температур ми поки що не прогнозуємо.

Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

А чи можливе значне похолодання в найближчі 10 днів?

Загалом якісь різкі зміни не передбачаються. Буде утримуватися схожий температурний фон, як зараз. Можливо, тільки трошки з меншими контрастами по території.

Якою буде погода у серпні й чи можливі заморозки

Чи буде серпень теплішим за норму, чи все ж таки чекати прохолоди?

Середньомісячна температура передбачається в межах +20 – +26 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму. У принципі, це стандартно для серпня і липня останніх років: вони завжди найспекотніші.

Натомість у західних областях середньомісячна температура +17 – +20 градусів, що в межах норми, тобто якраз-таки близько до неї.

Серпень буде теплим / Фото 24 Каналу

Чи чекати багато дощів в останній місяць літа?

Очікуємо, що місячна кількість опадів буде в межах 23 – 40 міліметрів. Це дещо менше за норму, тобто десь 64 – 73% від неї. Однак у західних областях усе ж таки 60 – 77 міліметрів, що в межах норми.

Раніше у Карпатах, а також північних, східних, Волинській і Запорізькій областях у серпні подекуди навіть були заморозки до -2 градусів. Наскільки це звично для України, і чи можливі заморозки в серпні цього року?

Теоретично, як бачимо, історія й архіви таке інколи фіксували.

Однак наразі передумов для таких погодних умов, принаймні в першій декаді серпня, точно не очікуємо.

Коли настане метеорологічна осінь

Коли в Україні зазвичай настає метеорологічна осінь і чи можливо, що цього року вона буде ранньою?

Навряд чи. Бачимо, що в нас такий досить високий температурний фон зберігається, особливо в південно-східних областях. Навіть не знаю, чи вона настане в ті терміни, що зазвичай настає для тих областей.

Якщо говорити по температурних показниках, то метеорологічна осінь настає тоді, коли в нас середньодобова температура кілька днів поспіль нижча за +15 градусів. Поки такого не очікуємо.

Минулого року метеорологічне літо в частині областей тривало практично до першої декади жовтня. Чи можливо, що й цього року буде так само?

Складно прогнозувати, просто навіть наші фахівці ще не надавали прогнозів. Досить зарано про це говорити.

Складно сказати, бо рік на рік не приходиться. Тобто те, про що ми можемо говорити, – це ось ці 10 діб, а також середньомісячні на наступний місяць.

А коли саме прийде метеорологічна осінь, – складно сказати, тому що процеси можуть бути різні. Може бути затік холоду, а може продовжуватися спека. Зараз сказати це і передбачити неможливо.