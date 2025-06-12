Аномальна спека чи прохолода й багато дощів: якою буде погода в Україні у серпні

Очікується, що влітку середня температура буде вищою за кліматичну норму. Втім, жоден із місяців, ймовірно, не стане рекордно спекотним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на серпень 2025 року

За прогнозом Кібальчича, на більшій частині України у серпні очікується спека. Особливо в першій половині місяця.

Метеоролог зауважив, що в цей період зазвичай спостерігаються місцеві синоптичні процеси й панування тропічних і субтропічних повітряних мас, які мають пустельне походження (із північних районів Африки або Середньої Азії).

Тож, із великою ймовірністю, температура буде перевищувати норму на 2,0 – 2,5 градуса.

Втім, рекордів спеки, подібних до тих, що фіксувалися торік, наразі не передбачається,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що кількість опадів традиційно буде меншою за норму, особливо на Лівобережжі. Метеоролог зазначив, що там існують ризики розвитку тривалої посухи.

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До речі, метеоролог писав, що червень в Україні очікується теплим, із середньомісячною температурою в межах +18 – +23 градусів, що на 0,5 – 1,8 градуса вище за норму.

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