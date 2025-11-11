Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яка погода буде найближчими днями?
За даними синоптиків, найближчої ночі температура повітря становитиме від 3 до 9 градусів тепла. У нічні години 13 та 14 листопада стовпчики термометрів показуватимуть ще менше – від 0 до 6 градусів тепла.
Протягом дня температура повітря коливатиметься у межах від 4 до 10 градусів тепла. Впродовж 13 листопада, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у південних та східних областях очікується від 8 до 13 градусів тепла.
Такі ж температурні показники прогнозують по всій Україні у денні години 14 листопада. Водночас на Прикарпатті повітря місцями прогріється до 16 градусів тепла.
Що очікувати від погоди невдовзі?
Як повідомлялося раніше, погода в Україні у першій половині тижня буде дощовою, опади охоплять більшу частину країни. Водночас температурні показники будуть суттєво вищими за кліматичну норму.
Наразі погода залишається комфортно теплою, з незначними коливаннями. Загалом листопад радше за все буде теплішим, ніж мав би бути. Утім, сильного підвищення температури не очікується.
Також зазначалося, що певні погодні зміни можуть розпочатися вже цього тижня. Наразі є певні передумови стосовно зниження температурних показників. Але різкого похолодання чекати не варто.