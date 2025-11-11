Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде найближчими днями?

За даними синоптиків, найближчої ночі температура повітря становитиме від 3 до 9 градусів тепла. У нічні години 13 та 14 листопада стовпчики термометрів показуватимуть ще менше – від 0 до 6 градусів тепла.

Протягом дня температура повітря коливатиметься у межах від 4 до 10 градусів тепла. Впродовж 13 листопада, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у південних та східних областях очікується від 8 до 13 градусів тепла.

Такі ж температурні показники прогнозують по всій Україні у денні години 14 листопада. Водночас на Прикарпатті повітря місцями прогріється до 16 градусів тепла.

Що очікувати від погоди невдовзі?