Значні дощі, налипання снігу, мороз та ожеледиця: яка буде погода наступного тижня

Наступного тижня очікується зміна погоди. Через активізацію атмосферних фронтів в Україні збільшиться кількість опадів. Цікаво, що в частині областей ще будуть морози.

Яка буде погода в наступні сім діб, спрогнозував Ігор Кібальчич. Синоптик розповів, що на початку другої декади очікуються зміни.

До речі Литиме кілька днів поспіль: коли всю Україну накриють дощі, подекуди з мокрим снігом

Чим здивує погода в Україні

Так, у найближчий період буде збільшення кількості опадів внаслідок розвитку циклонічності над Центральною та Південною Європою. Очікуються дощі та мокрий сніг.

Найбільш інтенсивними будуть у західних областях, а також у Криму. Температура повітря збережеться вищою за норму, тільки на початку тижня на півночі Лівобережжя прогнозуються нічні морози місцями до -8 градусів,

– писав Кібальчич.

Детальний прогноз на тиждень