В яких областях знову литиме цього тижня

Цього тижня в Україні знову пройдуть грозові дощі. Подекуди опади будуть інтенсивними.

В яких областях литиме найближчими днями, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Де будуть дощі та грози

За прогнозом Кібальчича, цього тижня Україна буде перебувати в умовах підвищеного атмосферного тиску. Внаслідок цього очікується досить стабільна погода, без стихійних лих і різких коливань температури.

Лише у західних областях періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів, в окремі дні можливі град та шквалисте посилення вітру,

– попередив синоптик.

До речі, очікується, що до кінця червня температура буде близькою до норми. Тільки на Півдні вищою за норму на 2 – 4 градуси.

Прогноз на тиждень