Невеликі дощі, мокрий сніг та заморозки: прогноз погоди в Україні на 10 травня

Погода в Україні в суботу, 10 травня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях день мине без опадів.

Натомість в інших регіонах можливі дощі та навіть мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Погода впродовж дня по всій території України буде хмарною з проясненнями. Вночі у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях, а вдень і на заході країни синоптики прогнозують помірні опади. Окрім цього, невеликі дощі можливі у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Очікується північно-західний та західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла. Втім, у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -5 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +14 градусів тепла.

Натомість на півдні та на сході країни вночі температура повітря становитиме +4 – +9 градусів тепла, а вдень – +12 – +17 градусів тепла.

На високогір'ї Карпат ніч мине без опадів, а температура повітря коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу. Тоді як вдень очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура повітря становитиме від +2 до +7 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +11...+13;

Ужгород +13...+15;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +11...+13;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +14...+16;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +11...+13;

Суми +11...+13;

Полтава +11...+13;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +11...+13;

Харків +11...+13.



Прогноз погоди в Україні на 10 травня / Скриншот карти Укргідрометцентру