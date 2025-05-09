Невеликі дощі, мокрий сніг та заморозки: прогноз погоди в Україні на 10 травня
- 10 травня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода з дощами та мокрим снігом у деяких регіонах.
- Температура вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів, вночі можливі заморозки в західних областях.
- У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура від +2 до +7 градусів.
Погода в Україні в суботу, 10 травня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях день мине без опадів.
Натомість в інших регіонах можливі дощі та навіть мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Погода впродовж дня по всій території України буде хмарною з проясненнями. Вночі у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях, а вдень і на заході країни синоптики прогнозують помірні опади. Окрім цього, невеликі дощі можливі у північних, Вінницькій та Черкаській областях.
Очікується північно-західний та західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла. Втім, у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -5 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +14 градусів тепла.
Натомість на півдні та на сході країни вночі температура повітря становитиме +4 – +9 градусів тепла, а вдень – +12 – +17 градусів тепла.
На високогір'ї Карпат ніч мине без опадів, а температура повітря коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу. Тоді як вдень очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура повітря становитиме від +2 до +7 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +11...+13;
- Ужгород +13...+15;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +11...+13;
- Суми +11...+13;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +13...+15;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +11...+13.
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / Скриншот карти Укргідрометцентру