В яких областях чекати грозу, а де ще триматиметься спека: прогноз погоди в Україні 10 вересня

В цілому по Україні у вівторок буде мінлива хмарність. Найвища температура буде на півдні нашої країни та у столиці.

Тим часом у західних областях буде більш осіння погода.

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Якою буде погода в Україні 10 вересня

У східних та південно-східних регіонах, а також у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер буде переважно буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі в цілому по країні становитиме 10 – 15 градусів, на узбережжі морів до 17 градусів. Тим часом вдень в Україні буде від 24 до 29 градусів, а на Прикарпатті та Закарпатті – 17 – 22 градуси.

Загалом в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:

Київ +25...+27

Ужгород +19...+21

Львів +19...+21

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +24...+26

Чернівці +23...+25

Хмельницький +24...+26

Луцьк +23..+25

Рівне +24...+26

Житомир +26...+28

Вінниця +26...+28

Одеса +23...+25

Миколаїв +26...+28

Херсон +26...+28

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +25...+27

Черкаси +26...+28

Чернігів +25...+27

Суми +24...+26

Полтава +25...+27

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +23...+25

Луганськ +22..+24

Харків +24...+26



Погода в Україні 10 вересня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У столиці також буде мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Температура вночі у столиці буде 12 – 14 градусів, а вдень – 25 – 27 градусів.

Тим часом по області буде 10 – 15 градусів вночі та 24 – 29 градусів вдень.