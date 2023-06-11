Зливи, град та грози: у багатьох областях України терміново оголосили штормове попередження
11 червня Україну різко накриє негода. У багатьох областях прогнозують небезпечні метеорологічні явища.
Водночас по Україні очікується І рівень небезпечності – жовтий. 24 Канал детальніше розповість, в яких регіонах прогнозується непогода.
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Україну накриють штормові попередження
11 червня в Україні очікуються грози, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду у Херсонській, Запорізькій, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській і Житомирській областях.
Також у цих регіонах прогнозують значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах буде град. Окрім цього, очікується І рівень небезпечності – жовтий.
До того ж в Одесі також оголосили штормове попередження – очікуються грози і шквали. Пориви вітру місцями сягнуть 15 – 20 метрів за секунду.
У зв'язку з цим мерія просить одеситів та гостей міста бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки.
У Києві також очікується різке похолодання та оголошено І рівень небезпечності. Тож у столиці та області будуть грози, град та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура вдень – близько 14 градусів тепла.
На Хмельниччині протягом доби 11 червня очікуються грози, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, місцями значний дощ та град.
В Україні очікується І рівень небезпечності – жовтий / Карта
Львівщина постраждала через негоду
У Львівській ОВА розповідали, що через потужні зливи та стікання гірських річок постраждали два райони області – Дрогобицький і Стрийський.
У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 метра. По всій протяжності річки розмиті береги.
Наразі затоплено 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів. З 16 домогосподарств відкачували воду.
Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання. Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб – з них 8 дітей.
Через пошкодження 1 моста в селі Новий Кропивник та 2 мостів в селі Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.
Окрім цього, у населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.
Зі заповідника Тустань рятувальники евакуювали 60 осіб. Серед них – 44 дитини.
Станом на ранок 11 червня опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована та рятувальні роботи тривають.