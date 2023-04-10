Хмарно з проясненнями: яка погода буде в Україні 11 квітня та в яких областях дощитиме

10 квітня 2023, 15:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

Як не дивно, найхолодніше в Україні у вівторок буде на Півдні. Інтенсивні дощі дещо перемістяться у центральні та східні області.

Вдень у південній частині, в центральних та східних областях дощитиме. Натомість на решті території, зокрема на Заході, де днями "лило" – без істотних опадів.

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Прогноз погоди в Україні на 11 квітня

Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. У південних та східних областях місцями пориви сягатимуть аж до 15 – 20 метрів на секунду.

В середньому по Україні температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 12 до 17 градусів. Тим часом в Карпатах поки що вночі близько 0 градусів, вдень 3 – 8 градусів тепла.

Яку погоду чекати в Києві

У Київській області та столиці істотних опадів не очікується. Вдень буде хмарно з проясненнями. Температура по області вночі буде 3 – 8 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів. 

Натомість у Києві вночі буде 4 – 6 градусів тепла, вдень 13 – 15 градусів.

Погода вдень в обласних центрах

  • Київ – +13…+15
  • Ужгород – +13…+15
  • Львів – +13…+15
  • Івано-Франківськ – +12...+14
  • Тернопіль – +13…+15
  • Чернівці – +11...+13
  • Хмельницький – +13…+15
  • Луцьк – +13…+15
  • Рівне – +13…+15
  • Житомир – +14...+16
  • Вінниця – +13...+145
  • Одеса – +10...+12
  • Миколаїв – +11...+13
  • Херсон – +11...+13
  • Сімферополь – +13...+15
  • Кропивницький – +11...+13
  • Черкаси – +14...+16
  • Чернігів – +14...+16
  • Суми – +14...+16
  • Полтава – +14...+16
  • Дніпро – +13...+15
  • Запоріжжя – +12...+14
  • Донецьк – +13...+15
  • Луганськ – +14...+16
  • Харків – +15...+17

Автор: Анастасія Кушпіт