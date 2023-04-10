Хмарно з проясненнями: яка погода буде в Україні 11 квітня та в яких областях дощитиме
Джерело:Укргідрометцентр
Як не дивно, найхолодніше в Україні у вівторок буде на Півдні. Інтенсивні дощі дещо перемістяться у центральні та східні області.
Вдень у південній частині, в центральних та східних областях дощитиме. Натомість на решті території, зокрема на Заході, де днями "лило" – без істотних опадів.
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Прогноз погоди в Україні на 11 квітня
Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. У південних та східних областях місцями пориви сягатимуть аж до 15 – 20 метрів на секунду.
В середньому по Україні температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 12 до 17 градусів. Тим часом в Карпатах поки що вночі близько 0 градусів, вдень 3 – 8 градусів тепла.
Яку погоду чекати в Києві
У Київській області та столиці істотних опадів не очікується. Вдень буде хмарно з проясненнями. Температура по області вночі буде 3 – 8 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів.
Натомість у Києві вночі буде 4 – 6 градусів тепла, вдень 13 – 15 градусів.
Погода вдень в обласних центрах
- Київ – +13…+15
- Ужгород – +13…+15
- Львів – +13…+15
- Івано-Франківськ – +12...+14
- Тернопіль – +13…+15
- Чернівці – +11...+13
- Хмельницький – +13…+15
- Луцьк – +13…+15
- Рівне – +13…+15
- Житомир – +14...+16
- Вінниця – +13...+145
- Одеса – +10...+12
- Миколаїв – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +11...+13
- Черкаси – +14...+16
- Чернігів – +14...+16
- Суми – +14...+16
- Полтава – +14...+16
- Дніпро – +13...+15
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +13...+15
- Луганськ – +14...+16
- Харків – +15...+17