Морози буде щипати щоки: якою буде погода в Україні 11 січня

10 січня 2023, 15:03
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Джерело:

Укргідрометцентр

У західних областях тепла погода втримається, проте в інших регіонах України, окрім Криму та Одеси – мороз. Також рвучкий та холодний вітер продовжить доставляти дискомфорт українцям.

Серйозних опадів 11 січня не передбачається, проте в деяких регіонах може пройти мокрий сніг чи дощ, тож на дорогах буде слизько. Вітер буде сильний, південно-східного та південного напрямків.

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Якою буде погода в Україні 11 січня

У західних та Одеській областях вночі та вранці випадуть невеликий мокрий сніг та дощ – температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – +1...+6 градусів тепла.

На решті території без опадів, лише у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі може випасти невеликий сніг. Температура вночі у цих областях впаде до -5...-10 градусів морозу, вдень трішки підніметься до -1...-6 градусів морозу.

У східних та Сумській областях вночі -12...-17 градусів морозу, вдень: -4...-9 градусів морозу. Тим часом у тимчасово окупованому Криму буде від 2 до 7 градусів тепла.

До уваги водіїв та туристів! У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Натомість на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей – сніголавинна небезпека.

Денна температура в обласних центрах

  • Київ – -5...-3
  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – +1...+3
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +3...+5
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – -3...+1
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – +2...+4
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – 0...-2
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – -3...-1
  • Черкаси – -4...-2
  • Чернігів – -5...-3
  • Суми – -7...-5
  • Полтава – -5...-3
  • Дніпро – -5...-3
  • Запоріжжя – -4...-2
  • Донецьк – -9...-7
  • Луганськ – -9...-7
  • Харків – -8...-6


Прогноз погоди на 11 січня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт