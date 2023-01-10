Морози буде щипати щоки: якою буде погода в Україні 11 січня

У західних областях тепла погода втримається, проте в інших регіонах України, окрім Криму та Одеси – мороз. Також рвучкий та холодний вітер продовжить доставляти дискомфорт українцям.

Серйозних опадів 11 січня не передбачається, проте в деяких регіонах може пройти мокрий сніг чи дощ, тож на дорогах буде слизько. Вітер буде сильний, південно-східного та південного напрямків.

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Якою буде погода в Україні 11 січня

У західних та Одеській областях вночі та вранці випадуть невеликий мокрий сніг та дощ – температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – +1...+6 градусів тепла.

На решті території без опадів, лише у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі може випасти невеликий сніг. Температура вночі у цих областях впаде до -5...-10 градусів морозу, вдень трішки підніметься до -1...-6 градусів морозу.

У східних та Сумській областях вночі -12...-17 градусів морозу, вдень: -4...-9 градусів морозу. Тим часом у тимчасово окупованому Криму буде від 2 до 7 градусів тепла.

Денна температура в обласних центрах

Київ – -5...-3

Ужгород – +6...+8

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – +2...+4

Рівне – 0...+2

Житомир – -3...+1

Вінниця – -3...-1

Одеса – +2...+4

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...-2

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – -3...-1

Черкаси – -4...-2

Чернігів – -5...-3

Суми – -7...-5

Полтава – -5...-3

Дніпро – -5...-3

Запоріжжя – -4...-2

Донецьк – -9...-7

Луганськ – -9...-7

Харків – -8...-6

У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Натомість на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей – сніголавинна небезпека.



Прогноз погоди на 11 січня / Укргідрометцентр