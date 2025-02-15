Морози до -17 й невеликі снігопади: прогноз погоди на 16 лютого

У неділю, 16 лютого, в Україні очікується хмарна погода. Очікуються сильні морози, які місцями можуть сягати до -17 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Коли в Україні вдарять морози до -20 градусів

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого

Так, синоптики прогнозують, що в Україні, крім півдня та південного сходу, пройде невеликий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до -9...-14, в Карпатах можливе зниження до -17. Вдень позначки термометра покажуть -2...-7. У західних, південних областях та в Криму вночі -6...-11, вдень від -4 до +1.

Температура в обласних центрах

Київ -6...-4

Ужгород 0...+2

Львів 0...-2

Івано-Франківськ -1...+1

Тернопіль -3...-1

Чернівці -1...+1

Хмельницький -3...-1

Луцьк -3...-1

Рівне -3...-1

Житомир -5...-3

Вінниця -3...-1

Одеса -1...+1

Миколаїв -1...+1

Херсон 0...-2

Сімферополь 0...-2

Кропивницький -4...-2

Черкаси -4...-2

Чернігів -6...-4

Суми -7...-5

Полтава -7...-5

Дніпро -5...-3

Запоріжжя -3...-1

Донецьк -7...-5

Луганськ -7...-5

Харків -7...-5

Погода на 16 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру