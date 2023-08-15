Спека продовжується: якою буде погода в Україні 16 серпня

У середу 16 серпня в Україні триматиметься спекотна погода. Проте біля Карпат може пройти легкий свіжий дощ.

Вітер в Україні буде змінних напрямків, від 3 до 8 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 16 серпня

В цілому опадів не передбачається. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень може випасти невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі опуститься до +15...+20 градусів тепла, а в Карпатах до +10...+15 градусів. Найтепліша ніч буде на Півдні країни – до 23 градусів тепла.

Прогноз погоди в столиці

Температура у Києві вночі становитиме +18...+20 градусів, натомість вдень аж +30...+32. По області буде трішки свіжіше – від +15 до +20 градусів тепла вночі та +27...+32 вдень.

Погода в обласних центрах

Київ +30...+32

Ужгород +27...+29

Львів +28...+30

Івано-Франківськ +29...+31

Тернопіль +29...+31

Чернівці +26...+28

Хмельницький +29...+31

Луцьк +29...+31

Рівне +29...+31

Житомир +30...+32

Вінниця +31...+33

Одеса +29...+31

Миколаїв +29...+31

Херсон +31...+33

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +31...+33

Черкаси +30...+32

Чернігів +27...+29

Суми +26...+28

Полтава +29...+31

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +28...+30

Луганськ +29…+31

Харків +27…+29



Прогноз погоди в Україні 15 серпня / Укргідрометцентр