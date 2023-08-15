Спека продовжується: якою буде погода в Україні 16 серпня

15 серпня 2023, 15:09
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Джерело:

Укргідрометцентр

У середу 16 серпня в Україні триматиметься спекотна погода. Проте біля Карпат може пройти легкий свіжий дощ.

Вітер в Україні буде змінних напрямків, від 3 до 8 метрів на секунду. 

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Якою буде погода в Україні 16 серпня

В цілому опадів не передбачається. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень може випасти невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі опуститься до +15...+20 градусів тепла, а в Карпатах до +10...+15 градусів. Найтепліша ніч буде на Півдні країни – до 23 градусів тепла.

Прогноз погоди в столиці

Температура у Києві вночі становитиме +18...+20 градусів, натомість вдень аж +30...+32. По області буде трішки свіжіше – від +15 до +20 градусів тепла вночі та +27...+32 вдень.

Погода в обласних центрах

  • Київ +30...+32
  • Ужгород +27...+29
  • Львів +28...+30
  • Івано-Франківськ +29...+31
  • Тернопіль +29...+31
  • Чернівці +26...+28
  • Хмельницький +29...+31
  • Луцьк +29...+31
  • Рівне +29...+31
  • Житомир +30...+32
  • Вінниця +31...+33
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +30...+32
  • Кропивницький +31...+33
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +27...+29
  • Суми +26...+28
  • Полтава +29...+31
  • Дніпро +29...+31
  • Запоріжжя +31...+33
  • Донецьк +28...+30
  • Луганськ +29…+31
  • Харків +27…+29


Прогноз погоди в Україні 15 серпня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт