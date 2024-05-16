В Україні знову теплішає: якою буде погода 17 травня

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 17 травня свідчить, що на вулиці буде дещо тепліше. Хіба що незначних незручностей може завдати вітер змінних напрямків.

Синоптики прогнозують на п'ятницю мінливу хмарність. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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У яких регіонах можуть пройти дощі

Загалом суттєвих опадів на 17 травня не прогнозується, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях можуть пройти невеликі дощі.



Температура вночі в середньому по країні становитиме 4 – 9 градусів тепла, вдень 16 – 21 градус і на сході країни – 13 – 18 градусів. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі буде близько 0, вдень 7 – 12 градусів тепла.

Загалом стовпчики термометрів у п'ятницю показуватимуть в обласних центрах таку температуру:

Київ – +19...+21,

Ужгород – +18...+20,

Львів – +18...+20,

Івано-Франківськ – +18...+20,

Тернопіль – +18...+20,

Чернівці – +17...+19,

Хмельницький – +17...+19,

Луцьк – +19...+21,

Рівне – +19...+21,

Житомир – +18...+20,

Вінниця – +18...+20,

Одеса – +17...+19,

Миколаїв – +19...+21,

Херсон – +19...+21,

Сімферополь – +17...+19,

Кропивницький – +19...+21,

Черкаси – +17...+19,

Чернігів – +17...+19,

Суми – +17...+19,

Полтава – +17...+19,

Дніпро – +17...+19,

Запоріжжя – +18...+20,

Донецьк – +16...+18,

Луганськ – +15...+17,

Харків – +15...+17.

Прогноз погоди на 17 травня по Київщині

У столиці буде мінлива хмарність, опадів у цей день не буде. Вітер переважно північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура у Києві вночі становитиме 7 – 9 градусів тепла, вдень близько 20 градусів. А по області – 4 – 9 градусів тепла вночі та 16 – 21 градус вдень.