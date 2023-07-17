Пекельна спека в суміші з грозами: чим здивує погода 18 липня
Джерело:Укргірометцентр
У вівторок 18 липня в Україні досі буде спекотно. На додачу, попри високу температуру, в деяких регіонах пройдуть грози зі шквальним вітром.
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Окрім спекотної погоди слід очікувати й на грозу.
Дивіться також Аномальна спека у Європі: в Іспанії вирують пожежі, в Італії червоний рівень небезпеки
Де пройдуть грози та триматиметься +30 градусів
Вночі 18 липня на заході країни та у Житомирській області повинні пройти грози. Від ранку впродовж дня майже по всій Україні, окрім південного сходу, теж очікують грози.
У більшості центральних, Сумській та Харківській областях можливі шквали вітру 15 – 20 м/с. На решті України вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура у західних та північних областях трішки опуститься і вдень коливатиметься в межах 23 – 28 градусів тепла. На решті території, попри попередження про грозу, буде спекотніше – від +29 до +34. Вночі температура повітря становитиме +16...+21 градус.
У Києві висунули попередження про грозу
18 липня зранку та вдень у Києві очікується гроза, І рівень небезпечності. Температура по Києві вночі становитиме +19...+21 градус, вдень +26...+28 градус.
Фахівці нагадують, що під час грози необхідно зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Довідка.
- У випадку підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
- При падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
Погода вдень по Україні
- Київ – +26...+28
- Ужгород – +28...+30
- Львів – +25...+27
- Івано-Франківськ – +25...+27
- Тернопіль – +26...+28
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +26...+28
- Луцьк – +25...+27
- Рівне – +25...+27
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +28...+30
- Одеса – +31...+33
- Миколаїв – +31...+33
- Херсон – +31...+33
- Сімферополь – +31...+33
- Кропивницький – +29...+31
- Черкаси – +28...+30
- Чернігів – +24...+26
- Суми – +25...+27
- Полтава – +28...+30
- Дніпро – +29...+31
- Запоріжжя – +30...+32
- Донецьк – +27...+29
- Луганськ – +28...+30
- Харків – +27...+29