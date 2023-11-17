Небезпека для водіїв: рятувальники попередили про загрози через негоду

Завтра, 18 листопада, на дорогах західних областей можуть бути ускладнення руху. Також в центральних та південних областях можливі сильні пориви вітру.

У ДСНС України висунули попередження щодо погодних умов 17 листопада.

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У суботу в Україні різко погіршиться погода

За інформацією метеорологів, у західних областях 18 листопада передбачається значний сніг, а на дорогах ожеледиця. Через погіршення погодних умов синоптики прогнозують ускладнення руху на дорогах і вулицях західних областей країни. Натомість на Одещині очікується значний дощ.

Закликаємо водіїв бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху,

– повідомили у ДСНС.

Також удень в суботу у південних, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму, а вночі в Одеській області – пориви вітру 15 – 20 м/с.

Зазначимо, що вночі 17 листопада по всій території Волинської області вже випав перший сніг.

Яку погоду очікувати 18 листопада

Загалом середня температура по всій Україні вночі коливатиметься від 0 до +2, а вдень +2 до +4. Найхолодніше буде у західній частині країни, а також на Півночі. Натомість найтепліше буде на Півдні країни.