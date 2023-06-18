У багатьох областях попереджають про небезпечні грози: якою буде погода в Україні 19 червня

18 червня 2023, 14:54
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

У понеділок 19 червня у багатьох регіонах пройдуть грози та дощі. Синоптики попередили про небезпеку I рівня.

Вітер у понеділок буде південно-східний, переважно 5 – 10 метрів на секунду, проте в окремих районах низки областей пориви вітру сягатимуть і 20 метрів на секунду. Багато регіонів заллє дощами.

Дивіться також Прикарпаття накрила потужна негода: через сильні дощі різко зріс рівень води

Якою буде погода в Україні 19 червня

Синоптики висунули попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях пройдуть грози. Також Укргідрометцентр прогнозує град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. 

Зверніть увагу. В усіх вищеперерахованих областях синоптики попередили про небезпеку I рівня.

В інших областях опадів не прогнозується, лиш невелика хмарність.

Чи дощитиме в Києві

У Києві та Київській області дощів також не передбачено, лиш невеликі хмари. Температура у столиці вночі становитиме +17...+19 градусів, а вдень +27...+29 градусів.

Погода в обласних центрах вдень 19 червня

  • Київ – +27...+29
  • Ужгород – +23...+25
  • Львів – +21...+23
  • Івано-Франківськ – +21...+23
  • Тернопіль – +22...+24
  • Чернівці – +23...+25
  • Хмельницький – +21...+23
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +23...+25
  • Житомир – +25...+27
  • Вінниця – +25...+27
  • Одеса – +25...+27
  • Миколаїв – +27...+29
  • Херсон – +26...+28
  • Сімферополь – +25...+27
  • Кропивницький – +27…+29
  • Черкаси – +27...+29
  • Чернігів – +26...+28
  • Суми – +25...+27
  • Полтава – +26...+28
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +25...+27
  • Донецьк – +24...+26
  • Луганськ – +23...+25
  • Харків – +24...+26


Погода в Україні 19 червня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт