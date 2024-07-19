У яких регіонах триматиметься сильна спека, а де чекати грозу: прогноз погоди на 19 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 19 липня також буде спекотною. Опади синоптики прогнозують у небагатьох областях України.
Водночас іноді на небі з'являтимуться хмари. Вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 19 серпня
Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі становитиме 16 – 21 градус, натомість вдень – 25 – 30 градусів. Лиш в Карпатах буде прохолодніше – вночі 14 – 17 градусів, вдень 18 – 23 градусів.
На решті території вночі буде 20 – 25 градусів, вдень 29 – 34 градуси. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму ще буде сильна спека – 35 – 38 градусів.
Де прогнозують дощі
Опади очікують лише в Карпатах, також місцями можливі короткочасний дощ та гроза в південно-східній частині країни.
Прогноз погоди по обласних центрах
- Київ +27...+29
- Ужгород +28...+30
- Львів +25...+27
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +28...+30
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +25...+27
- Рівне +25...+27
- Житомир +25...+27
- Вінниця +28...+30
- Одеса +32...+34
- Миколаїв +32...+34
- Херсон +34...+36
- Сімферополь +35...+37
- Кропивницький +30...+32
- Черкаси +29...+36
- Чернігів +26...+28
- Суми +28...+30
- Полтава +29...+31
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +35...+37
- Донецьк +32...+34
- Луганськ +31...+33
- Харків +31...+33
Прогноз на 19 липня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди у Києві
У столиці в п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів.
Температура у Києві вночі становитиме близько 20 градусів, вдень 27 – 29 градусів. Тим часом по області буде 16 – 21 градусів вночі та 25 – 30 градусів вдень.