Короткочасні дощі та перша літня спека: прогноз погоди на 2 червня

Погода в Україні у понеділок, 2 червня, нарешті буде більш прийнятною для теплої пори року. Очікується мінлива хмарність, але середня термпература сягатиме понад 20 градусів тепла.

У деяких регіонах цього дня очікується дощ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 2 червня

Синоптики прогнозують, що на більшості території України опадів у понеділок не буде. Короткочасні дощі, місцями з грозами, можуть пройти на Волині, Львівщині та Закарпатті вночі, а в західних регіонах, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму – вдень.

У західних та північних областях вітер буде дути з південного заходу та сягатиме 7-12 метрів за секунду. На решті території, за прогнозами синоптиків, вітер буде змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів. У південній частині України повітря прогріється до 19 градусів тепла. Вдень прогнозується 23-28 градусів тепла.

У Карпатах очікується температура +7…+12 градусів, а вдень від 18 до 23 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +25...+27;

Ужгород +25...+27;

Львів +24...+26;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +25...+27;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +25...+27;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +26...+28;

Херсон +27...+29;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +25...+27;

Чернігів +25...+27;

Суми +24...+26;

Полтава +25...+27;

Дніпро +26...+28;

Запоріжжя +27...+29;

Донецьк +25...+27;

Луганськ +25...+27;

Харків +25...+27.

Прогноз погоди на 2 червня / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, у червні синоптики прогнозують в Україні температуру трохи вищу за кліматичну норму. У середньому термометри показуватимуть +19…+23 градуси. Опади цього місяця будуть в межах норми.