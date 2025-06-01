Короткочасні дощі та перша літня спека: прогноз погоди на 2 червня
Погода в Україні у понеділок, 2 червня, нарешті буде більш прийнятною для теплої пори року. Очікується мінлива хмарність, але середня термпература сягатиме понад 20 градусів тепла.
У деяких регіонах цього дня очікується дощ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 2 червня
Синоптики прогнозують, що на більшості території України опадів у понеділок не буде. Короткочасні дощі, місцями з грозами, можуть пройти на Волині, Львівщині та Закарпатті вночі, а в західних регіонах, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму – вдень.
У західних та північних областях вітер буде дути з південного заходу та сягатиме 7-12 метрів за секунду. На решті території, за прогнозами синоптиків, вітер буде змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.
Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів. У південній частині України повітря прогріється до 19 градусів тепла. Вдень прогнозується 23-28 градусів тепла.
У Карпатах очікується температура +7…+12 градусів, а вдень від 18 до 23 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +25...+27;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +24...+26;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +25...+27;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +26...+28;
- Херсон +27...+29;
- Сімферополь +25...+27;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +25...+27;
- Чернігів +25...+27;
- Суми +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Дніпро +26...+28;
- Запоріжжя +27...+29;
- Донецьк +25...+27;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +25...+27.
Прогноз погоди на 2 червня / Фото Укргідрометцентр
Нагадаємо, у червні синоптики прогнозують в Україні температуру трохи вищу за кліматичну норму. У середньому термометри показуватимуть +19…+23 градуси. Опади цього місяця будуть в межах норми.