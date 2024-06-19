Спека продовжиться, але в деяких регіонах пройдуть грози: прогноз погоди на 20 червня

Погода в Україні 20 червня буде доволі мінливою. Поки в одній частині України пройдуть дощі та навіть грози, в іншій сонце продовжить підіймати стовпчики термометрів.

Загалом опади очікуються майже по всій країні, окрім західної частини.

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Якою буде погода в Україні 20 червня

Вночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні, крім заходу, пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах центральних, південних та східних областей очікуються навіть град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду (I рівень небезпечності).

Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів. Вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 21 – 26 градусів, на решті території країни буде 28 – 33 градуси.

Вітер в цілому по країні буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Загалом 20 червня температура в обласних центрах вдень буде такою:

Київ +22...+24;

Ужгород +23...+25;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +21...+23;

Рівне +23...+25;

Житомир +21...+23;

Вінниця +23...+25;

Одеса +31...+33;

Миколаїв +30...+32;

Херсон +31...+33;

Сімферополь +30...+32;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +25...+27;

Чернігів +23...+25;

Суми +25...+27;

Полтава +26...+28;

Дніпро +31...+33;

Запоріжжя +30…+32;

Донецьк +31...+33;

Луганськ +30...+32;

Харків +30...+32.

Прогноз погоди на Київщині

У столиці очікується мінлива хмарність і без парасольки краще не виходити, оскільки синоптики прогнозують дощі та грозі, в окремих районах області град.

У Києві температура вночі становитиме 18 – 20 градусів, вдень 22 – 24 градуси. Тим часом по області буде 15 – 20 градусів вночі та 21 – 26 вдень.