Спека продовжиться, але в деяких регіонах пройдуть грози: прогноз погоди на 20 червня

19 червня 2024, 15:28
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 червня буде доволі мінливою. Поки в одній частині України пройдуть дощі та навіть грози, в іншій сонце продовжить підіймати стовпчики термометрів.

Загалом опади очікуються майже по всій країні, окрім західної частини.

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Якою буде погода в Україні 20 червня

Вночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні, крім заходу, пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах центральних, південних та східних областей очікуються навіть град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду (I рівень небезпечності).

Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів. Вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 21 – 26 градусів, на решті території країни буде 28 – 33 градуси.

Вітер в цілому по країні буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Загалом 20 червня температура в обласних центрах вдень буде такою:

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +23...+25;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +23...+25;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +31...+33;
  • Миколаїв +30...+32;
  • Херсон +31...+33;
  • Сімферополь +30...+32;
  • Кропивницький +25...+27;
  • Черкаси +25...+27;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +25...+27;
  • Полтава +26...+28;
  • Дніпро +31...+33;
  • Запоріжжя +30…+32;
  • Донецьк +31...+33;
  • Луганськ +30...+32;
  • Харків +30...+32.

Прогноз погоди на Київщині

У столиці очікується мінлива хмарність і без парасольки краще не виходити, оскільки синоптики прогнозують дощі та грозі, в окремих районах області град.

У Києві температура вночі становитиме 18 – 20 градусів, вдень 22 – 24 градуси. Тим часом по області буде 15 – 20 градусів вночі та 21 – 26 вдень.

Автор: Анастасія Кушпіт