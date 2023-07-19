Грози та дощі ще потримаються над Україною: якою буде погода 20 липня

У четвер в Україні буде тепла погода, водночас у багатьох регіонах слід чекати на опади. Це пояснює, чому в деяких містах наразі так важко дихати.

Синоптики розповіли, що на більшій частині України слід очікувати грози та дощі.

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Де пройдуть грози та дощі

Грози та дощі очікують у більшості областях. Вночі вони пройдуть у західних, Одеській та Вінницькій областях, а вдень на більшій частині території країни.

Вітер в цілому по Україні буде західний та північно-західний, проте на півдні та сході країни – південний. Вдень у південних та центральних областях при грозах місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а у південній частині вночі від 17 до 22 градусів.

Якою буде погода у столиці

Вночі у Києві опадів не прогнозується, проте вдень можливі короткочасні дощі й місцями грози. Вітер буде західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Погода в Україні 20 липня