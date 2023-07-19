Грози та дощі ще потримаються над Україною: якою буде погода 20 липня

19 липня 2023, 16:27
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Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер в Україні буде тепла погода, водночас у багатьох регіонах слід чекати на опади. Це пояснює, чому в деяких містах наразі так важко дихати.

Синоптики розповіли, що на більшій частині України слід очікувати грози та дощі.

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Де пройдуть грози та дощі

Грози та дощі очікують у більшості областях. Вночі вони пройдуть у західних, Одеській та Вінницькій областях, а вдень на більшій частині території країни.

Вітер в цілому по Україні буде західний та північно-західний, проте на півдні та сході країни – південний. Вдень у південних та центральних областях при грозах місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а у південній частині вночі від 17 до 22 градусів.

Якою буде погода у столиці

Вночі у Києві опадів не прогнозується, проте вдень можливі короткочасні дощі й місцями грози. Вітер буде західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Погода в Україні 20 липня

  • Київ – +25...+27
  • Ужгород – +25...+27
  • Львів – +25...+27
  • Івано-Франківськ – +25...+27
  • Тернопіль – +25...+27
  • Чернівці – +25...+27
  • Хмельницький – +26...+28
  • Луцьк – +23...+25
  • Рівне – +23...+25
  • Житомир – +24...+26
  • Вінниця – +26...+28
  • Одеса – +28...+30
  • Миколаїв – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +29...+31
  • Кропивницький – +25...+27
  • Черкаси – +26...+28
  • Чернігів – +25...+27
  • Суми – +24...+26
  • Полтава – +25...+27
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +27...+29
  • Донецьк – +24...+26
  • Луганськ – +25...+27
  • Харків – +26...+28

Автор: Анастасія Кушпіт