Спека відступає: якою буде погода в Україні 20 липня

Погода в Україні 20 липня буде менш спекотною у порівнянні з минулими днями. Водночас у багатьох областях синоптики прогнозують близько +30 градусів.

У суботу в Україні буде мінлива хмарність, а опади прогнозують у небагатьох містах. Які, на жаль, поки що окуповані.

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Якою буде погода в Україні 20 липня

Так, майже по всій Україні опадів не передбачається – лише в Криму та Приазов'ї вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза.

Вітер синоптики прогнозують північний та північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура вночі по країні становитиме 14 – 19 градусів, вдень 24 – 29 градусів (в Карпатах вночі 10 – 15 градусів, вдень близько 20 градусів). Натомість у східних, південних та Дніпропетровській областях та в Криму вночі будуть 20 – 25 градусів, вдень 30 – 34 градуси.

Прогноз погоди в обласних центрах

Київ +26...+29

Ужгород +27...+29

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +26...+28

Чернівці +27...+29

Хмельницький +26...+28

Луцьк +25...+27

Рівне +25...+27

Житомир +25...+27

Вінниця +27...+29

Одеса +30...+32

Миколаїв +31...+32

Херсон +31...+33

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +29...+31

Черкаси +27...+29

Чернігів +26...+28

Суми +26...+28

Полтава +28...+30

Дніпро +30...+32

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +30...+32

Луганськ +29...+31

Харків +30...+32

Прогноз погоди у Києві

Опадів у Києві не буде. Температура у столиці вночі становитиме близько 16 – 18 градусів, вдень 26 – 28 градусів. Тим часом по області буде 14 – 19 градусів вночі та 24 – 29 градусів вдень.