Тепло та невеликі грози: якою буде погода в Україні 23 травня

Погода у четвер 23 травня буде доволі теплою, майже як улітку. Однак у деяких регіонах все ж можуть пройти дощі та навіть грози.

23 травня в Україні на небі буде мінлива хмарність. Вітер буде переважно східний, 5 – 10 метрів на секунду. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться аж до 29 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 23 травня

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями й у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території опадів не прогнозується.

Температура вночі становитиме в середньому 11 – 16 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. На Закарпатті та в Карпатах буде 18 – 23 градуси тепла.

Загалом стовпчики термометрів вдень показуватимуть таку температуру:

Київ – +24...+26,

Ужгород – +20...+22,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +24...+26,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +24...+26,

Рівне – +25...+27,

Житомир – +25...+27,

Вінниця – +26...+28,

Одеса – +21...+23,

Миколаїв – +27...+29,

Херсон – +26...+28,

Сімферополь – +24...+26,

Кропивницький – +27...+29,

Черкаси – +26...+28,

Чернігів – +24...+26,

Суми – +24...+26,

Полтава – +26...+28,

Дніпро – +27...+29,

Запоріжжя – +27...+29,

Донецьк – +27...+29,

Луганськ – +26...+28,

Харків – +26...+28.



Прогноз на 23 травня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 23 травня по Київщині

23 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На Київщині буде мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, однак вдень місцями можливий короткочасний дощ, також може виникнути гроза.



Температура У києві вночі становитиме 13 – 15 градусів, вдень буде близько 26 – 28 градусів. Натомість по області буде 11 – 16 градусів тепла вночі та 23 – 28 градусів вдень.