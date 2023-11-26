Вихід південного циклону: синоптикиня розповіла про негоду та попередила про небезпечні явища

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, у чому небезпека циклону, який прийшов в Україну. Через кілька днів він навідає нашу країну повторно.

В ефірі національного телемарафону Наталія Діденко зазначила, що наразі в Україні вирує південний циклон. Це класична ситуація, однак взимку він найнебезпечніший. Про це пише 24 Канал.

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В Україну прийшов південний циклон

Діденко пояснила, що південний циклон буває і влітку, і взимку, але залежно від сезону він відрізняється фазою опадів. Він приходить до нас з південного заходу Європи – Балкан чи Середземного моря.

Зазвичай у нього діагональна траєкторія – з південного заходу на північно-східний напрямок. Південний циклон завжди бере з собою супутні небезпечні явища, такі як снігопади, мокрий сніг чи дощ. Через сильні порви вітру та сніг взимку виникають снігові замети чи хуртовини.

Хочу усіх попередити, що будуть штормові пориви 25 – 27 метрів на секунду… Хто вимушений бути на вулиці, треба максимально себе убезпечити від наслідків циклону,

– сказала Наталія Діденко.

У середу знову варто очікувати непогоду

Діденко розповіла, що циклони мають швидкий темп і їхнє життя над якоюсь територією коротке – приблизно доба. Тож в другій половині понеділка опади повинні стишитися, хоч все ще буде сильний вітер.

Однак, зазвичай циклони ходять серіями. Тож наступний активний циклон з південного заходу очікується у середу.

Найбільші опади зачеплять Південь України, Центр та Північ. Тому крайній Схід та західні області отримають меншу активність від цього циклону. Однак синоптикиня зауважила, що сильний штормовий вітер буде повсюди та в усіх областях.

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