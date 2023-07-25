У низці регіонів штормове попередження: якою буде погода в Україні 26 липня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу 26 липня у більшості областях слід чекати на дощі. Крім цього, у деяких регіонах синоптики попереджають про грози та шквали вітру.
Температура вночі по Україні становитиме +17...+22 градуси, вдень +27...+32. На півдні Одещини та в Криму буде аж до +35 градусів, в західних та Житомирській областях +21...+26. Натомість в Карпатах вночі +11...+16, вдень +16...+21.
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Де очікувати дощі та грози
В західних, північних, більшості центральних та Одеській областях у середу пройдуть короткочасні дощі та грози, вночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині, вдень подекуди на Прикарпатті литимуть значні дощі. На решті території без опадів.
Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 м/с. Проте вночі в Карпатах, вдень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях місцями можуть бути пориви 15 – 20 м/с.Зверніть увагу! 26 липня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, та Одеській областях грози, вночі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях значний дощ. І рівень небезпечності, жовтий.
Яка погода буде в столиці
У Києві теж попереджають про небезпечне метеорологічне явище – у столиці очікують кроткочасні дощі з грозами й мінливу хмарність. Іноді вдень пориви вітру досягатимуть 15 – 20 м/с.
Прогноз погоди в Україні 26 липня
- Київ – +21...+29
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +21...+23
- Івано-Франківськ – +21...+23
- Тернопіль – +22...+24
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +22...+24
- Житомир – +24...+26
- Вінниця – +28...+30
- Одеса – +26...+28
- Миколаїв – +32...+34
- Херсон – +32...+34
- Сімферополь – +32...+34
- Кропивницький – +29...+31
- Черкаси – +29...+31
- Чернігів – +27...+29
- Суми – +28...+30
- Полтава – +29...+31
- Дніпро – +30...+32
- Запоріжжя – +32...+34
- Донецьк – +30...+32
- Луганськ – +30...+32
- Харків – +30...+32