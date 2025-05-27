Дощі та до +29 градусів тепла: прогноз погоди на 27 травня

Погода в Україні у вівторок, 27 травня, буде хмарною. У деяких областях очікуються помірні дощі, тоді як в інших день мине без опадів.

Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть до +29 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 27 травня

За прогнозами синоптиків, погода буде хмарною. На сході та північному сході України опадів впродовж дня не очікується. Тоді як у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, вночі місцями й у Київській областях можливі значні дощі. У решті регіонів прогнозують помірні опади.

У більшості українських областей буде південно-східний вітер, у західних можливі північні пориви вітру зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Водночас на Лівобережжі країни – до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, тоді як вдень – від +14 до +19 градусів тепла.

На решті території України вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13 – +18 градусів тепла, а вдень – до +18 – +23 градусів тепла. У східних та Сумській областях очікується від +24 до +29 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +20...+22;

Ужгород +16...+18;

Львів +17...+19;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +17...+19;

Вінниця +20...+22;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +20...+22;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +22...+24;

Суми +26...+28;

Полтава +21...+23;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +27...+29;

Луганськ +26...+28;

Харків +26...+28.



Прогноз погоди в Україні на 27 травня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Додамо, що синоптики розповіли якою буде погода в червні. За їхніми прогнозами, середня місячна температура в цьому місяці передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах – до +15 – +16 градусів. Такі показники на 1,5 – 2 градуси вище за норму.