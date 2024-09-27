В деяких регіонах можливі сильні дощі та грози: якою буде погода в Україні 28 вересня

27 вересня 2024, 16:27
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Автор: Анастасія Кушпіт

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у суботу 28 вересня буде відрізнятися залежно від регіону. У західній частині України та на Житомирщині прогнозують опади.

Синоптики прогнозують у суботу мінливу хмарність, мовиться на сайті Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди в Україні на 28 вересня

Вночі на крайньому заході країни, а вдень у західних та Житомирській областях будуть помірні дощі та окремі грози. Укргідрометцентр зазначає, що на Закарпатті та Львівщині вдень місцями будуть значні дощі. Тим часом на решті території – без опадів.

Вітер переважно буде південний з переходом на північно-західний у західних областях, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 13 – 18 градусів. А ось вдень 23 – 28 градусів, хоч у більшості західних областях буде прохолодніше – 19 – 24 градуси.

Погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27;
  • Ужгород +20…+22;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +25…+27;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +25…+27;
  • Хмельницький +25…+27;
  • Луцьк +21…+23;
  • Рівне +22…+24;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +26…+28;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +26…+28;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +26…+28;
  • Черкаси +26…+28;
  • Чернігів +25…+27;
  • Суми +25…+27;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +26…+28;
  • Запоріжжя +25…+27;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +25…+27.


Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 28 вересня по Київщині

У столиці опадів не прогнозують. Температура у Києві вночі становитиме 16 – 18 градусів, а вдень 25 – 27 градусів тепла. Тим часом по області буде 13 – 18 градусів вночі та 23 – 28 градусів вдень.