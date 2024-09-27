В деяких регіонах можливі сильні дощі та грози: якою буде погода в Україні 28 вересня

Погода в Україні у суботу 28 вересня буде відрізнятися залежно від регіону. У західній частині України та на Житомирщині прогнозують опади.

Синоптики прогнозують у суботу мінливу хмарність, мовиться на сайті Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди в Україні на 28 вересня

Вночі на крайньому заході країни, а вдень у західних та Житомирській областях будуть помірні дощі та окремі грози. Укргідрометцентр зазначає, що на Закарпатті та Львівщині вдень місцями будуть значні дощі. Тим часом на решті території – без опадів.

Вітер переважно буде південний з переходом на північно-західний у західних областях, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 13 – 18 градусів. А ось вдень 23 – 28 градусів, хоч у більшості західних областях буде прохолодніше – 19 – 24 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +25...+27;

Ужгород +20…+22;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +25…+27;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +25…+27;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +21…+23;

Рівне +22…+24;

Житомир +24…+26;

Вінниця +26…+28;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +26…+28;

Чернігів +25…+27;

Суми +25…+27;

Полтава +25…+27;

Дніпро +26…+28;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +24…+26;

Харків +25…+27.



Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 28 вересня по Київщині

У столиці опадів не прогнозують. Температура у Києві вночі становитиме 16 – 18 градусів, а вдень 25 – 27 градусів тепла. Тим часом по області буде 13 – 18 градусів вночі та 23 – 28 градусів вдень.