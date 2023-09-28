Осіння спека не відступає: якою буде погода в Україні 29 вересня

28 вересня 2023, 15:12
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Джерело:

Укргідрометцентр

У п'ятницю погода буде ще теплішою, ніж днем раніше. Через це у багатьох областях попередили про високий рівень пожежної небезпеки.

Вітер переважно буде східний, 5 – 10 метрів на секунду. День передбачає бути теплим та сонячним.

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Прогноз погоди в Україні на 29 вересня

У п'ятницю в Україні опадів не передбачається, однак іноді сонце можуть закривати невеликі хмари.

Температура вночі по Україні в середньому становитиме +7...+12 градусів, а вдень +22...+27 градусів. У південній частині буде ще тепліше – вночі +13...+18 градусів та вдень +24...+29 градусів.

Важливо! Синоптики попередили, що з 28 вересня по 1 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 


У яких областях високий рівень пожежної небезпеки / Укргідрометцентр

Яка погода буде у столиці

У Києві теж можлива невелика хмарність, однак без опадів. Температура по області вночі становитиме +9...+14 градусів тепла, вдень аж +23...+28 градусів.

Натомість у самому Києві вночі прогнозують +10...+12 градусів вночі та +24...+26 вдень.

Зверніть увагу. До 30 вересня у Київській області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +25...+27
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +24...+26
  • Тернопіль +24...+26
  • Чернівці +24...+26
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +24...+26
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +25...+27
  • Одеса +26...+28
  • Миколаїв +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +26...+28
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +24...+26
  • Луганськ +23...+25
  • Харків +24...+26


Погода в Україні 29 вересня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт