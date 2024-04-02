Прогноз погоди на 3 квітня: де можуть пройти дощі та грози
У середу 3 квітня у деяких регіонах країни можливі дощі, подекуди з грозою. В частині України все ще будуть сильні пориви вітру – там оголосили штормове попередження.
Загалом синоптики прогнозують, що в середу буде хмарно з проясненням. У низці регіонів будуть невеликі опади.
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Прогноз погоди в Україні на 3 квітня
Невеликий короткочасний дощ варто очікувати у західних, північних і Вінницькій областях, вдень місцями й на крайньому сході країни та в Приазов'ї. Також вдень в цих регіонах може пройти гроза. На решті території без істотних опадів.
Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду. В західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями й в східних областях пориви 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25 метрів на секунду.
Температура вночі буде 5 – 10 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів. У південній частині до 20 градусів.
Натомість на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів.
Загалом по Україні стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:
- Київ – +14...+16
- Ужгород – +15...+17
- Львів – +13...+15
- Івано-Франківськ – +13...+15
- Тернопіль – +12..+14
- Чернівці – +16...+18
- Хмельницький – +14…+16
- Луцьк – +12...+14
- Рівне – +12...+14
- Житомир – +12...+14
- Вінниця – +15...+17
- Одеса – +15...+17
- Миколаїв – +16...+18
- Херсон – +17...+19
- Сімферополь – +16...+18
- Кропивницький – +16...+18
- Черкаси – +14...+16
- Чернігів – +14...+16
- Суми – +13...+15
- Полтава – +15...+17
- Дніпро – +16...+18
- Запоріжжя – +17...+24
- Донецьк – +16...+18
- Луганськ – +16...+18
- Харків – +15...+17
Якою буде погода у Києві
У Києві та в області теж оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. 3 квітня пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду, І рівень небезпечності.
Можливий невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза.
У столиці вночі буде 8 – 10 градусів тепла, вдень близько 15 градусів. Натомість температура по області традиційно дещо нижча – вночі 5 – 10 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів.