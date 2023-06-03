Похолодання відступає: прогноз погоди в Україні на 3 червня
3 червня 2023, 15:40Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні погода в неділю 4 червня буде трохи теплішою, ніж у попередні місяці. На Трійцю синоптики не прогнозують опадів.
Так, по всіх областях буде сухо й сонячно. Щоправда, спеки чекати не слід.
До речі Навіть вдарять заморозки: серед літа в Україні значно похолодає
Потрохи теплішає
Температура повітря, як для червня, буде досить помірною. На Півдні прогнозують +22...+24 градуси, але на Півночі – холодніше, +20...+22. У західних та східних областях температура повітря ще нижча – +18...+10 градусів. Ночі ще холодні – +4...+9 градусів.
Синоптики попереджають про мінливу хмарність. Вітер північно-східний, у західних областях з переходом на південно-східний, його пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Якою буде погода вдень в обласних центрах
- Київ – +20...+22
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +19...+21
- Івано-Франківськ – +18...+20
- Тернопіль – +19...+21
- Чернівці – +20...+22
- Хмельницький – +19...+21
- Луцьк – +19...+21
- Рівне – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Вінниця – +20...+22
- Одеса – +21..+23
- Миколаїв – +21..+23
- Херсон – +22...+24
- Сімферополь – +21...+23
- Кропивницький – +20...+22
- Чернігів – +18...+20
- Суми – +17...+19
- Полтава – +18...+20
- Дніпро – +19...+21
- Запоріжжя – +21...+23
- Донецьк – +19...+21
- Луганськ – +19...+21
- Харків – +18...+20