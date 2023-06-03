Похолодання відступає: прогноз погоди в Україні на 3 червня

3 червня 2023, 15:40
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Джерело:

Укргідрометцентр

В Україні погода в неділю 4 червня буде трохи теплішою, ніж у попередні місяці. На Трійцю синоптики не прогнозують опадів.

Так, по всіх областях буде сухо й сонячно. Щоправда, спеки чекати не слід.

До речі Навіть вдарять заморозки: серед літа в Україні значно похолодає

Потрохи теплішає

Температура повітря, як для червня, буде досить помірною. На Півдні прогнозують +22...+24 градуси, але на Півночі – холодніше, +20...+22. У західних та східних областях температура повітря ще нижча – +18...+10 градусів. Ночі ще холодні – +4...+9 градусів.

Синоптики попереджають про мінливу хмарність. Вітер північно-східний, у західних областях з переходом на південно-східний, його пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

  • Київ – +20...+22
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +19...+21
  • Івано-Франківськ – +18...+20
  • Тернопіль – +19...+21
  • Чернівці – +20...+22
  • Хмельницький – +19...+21
  • Луцьк – +19...+21
  • Рівне – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Вінниця – +20...+22
  • Одеса – +21..+23
  • Миколаїв – +21..+23
  • Херсон – +22...+24
  • Сімферополь – +21...+23
  • Кропивницький – +20...+22
  • Чернігів – +18...+20
  • Суми – +17...+19
  • Полтава – +18...+20
  • Дніпро – +19...+21
  • Запоріжжя – +21...+23
  • Донецьк – +19...+21
  • Луганськ – +19...+21
  • Харків – +18...+20


Погода в Україні / Карта Укргідрометцентру

Автор: Ольга Музика