У багатьох містах пройдуть дощі та грози з поривами вітру: прогноз погоди в Україні на 8 червня

7 червня 2023, 14:53
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер 8 червня у більшості областях України пройдуть дощі. В багатьох регіонах синоптики прогнозують грози, а у західній частині країни ще й сильні пориви вітру.

На Заході країни прогнозують сильні пориви вітру, від 15 до 18 метрів на секунду. В інших регіонах вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

До теми Скільки ще в Україні буде прохолодно: обнадійливий прогноз синоптика

Прогноз поди в Україні на 8 червня

Загалом в Україні буде мінлива хмарність. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у західних, місцями в північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території без опадів.

Температура вночі коливатиметься в межах +12...+17 градусів, вдень +23...+28. Натомість на Заході та Півночі країни температура буде нижчою – від +19 до +24, а на високогір'ї Карпат вдень взагалі буде +13...+18.

У столиці прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. Вітер переважно буде північно-східним, 5 – 10 метрів на секунду. Температура по Києву вночі становитиме +14...+16, вдень +22...+24.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

  • Київ – +22...+24
  • Ужгород – +21...+23
  • Львів – +20...+22
  • Івано-Франківськ – +21...+23
  • Тернопіль – +21...+23
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +22...+24
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +23...+25
  • Одеса – +23...+25
  • Миколаїв – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Сімферополь – +24...+26
  • Черкаси – +23...+25
  • Чернігів – +21...+23
  • Суми – +20...+22
  • Полтава – +24...+26
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +24...+26
  • Донецьк – +24...+26
  • Луганськ – +24...+26
  • Харків – +24...+26


Погода в Україні 8 червня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт