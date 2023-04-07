Довгоочікуване потепління: якою буде погода в Україні 8 квітня

В Україні від 8 квітня нарешті потепліє. Проте без парасольки краще не виходити – по всій країні прогнозують дощі.

Синоптики розповіли, що у суботу вітер в Україні буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Найхолодніше буде в Карпатах та західних областях, проте у кожному регіоні температура повітря значно зросте.

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Прогноз погоди на 8 квітня

8 квітня невеликий сніг ще йтиме лише в Карпатах. У решті України будуть невеликі дощі – у більшості західних областей та на Одещині вночі без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних та Одеській областях місцями осяде туман. Вдень у південних та центральних областях прогнозують грози.

Яка погода очікуватиме киян

У столиці буде хмарно, також синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура по області вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів. Тим часом у Києві вночі прогнозують 4 – 6 градусів тепла, вдень 11 – 13 градусів.

Погода в найбільших містах України