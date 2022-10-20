Морози до -25, жарке літо-2023 й рекордні температури: інтерв'ю з директором Укргідрометцентру

Погода в Україні, як і в цілому світі, змінюється. Зокрема, вона стає теплішою. Чи буде в Україні зима через 50 років, як на клімат впливає війна і чи можна довіряти прогнозу погоди – розповів головний спеціаліст в Україні.

Микола Кульбіда очолює Укргідрометцентр вже 30 років. Отож він, як ніхто інший, знає усі тенденції у погоді й кліматі України. Про усе це метеоролог розповів в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу.

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У жовтні буде ще одне бабине літо

Цього року осінь прийшла в Україну як за годинниковою стрілкою – 31 серпня ще було спекотно, а 1 вересня одразу похолодало. Як взагалі пояснюється таке явище і чи можна очікувати, що зимова погода також прийде 1 грудня?

Ні, такої закономірності в погоді не існує. Погода розвивається за своїми правилами. Тут не може бути збереження якоїсь кількості енергії, яка надійшла. Адже вона витрачається на різні метеорологічні параметри: температуру, вітер тощо.

В умовах кліматичних змін відзначається, що осінь приходить приблизно в ті ж самі строки, що й раніше. Однак потім повертається тепло, як ми зараз і бачимо. Зараз температура повітря не характерна для цього періоду – вона вища. Але це також не стабільний процес. Будуть короткочасні періоди похолодань, після яких знову повернеться теплий період.

Тобто у жовтні українці можуть розраховувати на ще одне бабине літо?

20 – 22 жовтня в Україні буде короткочасний період похолодань. Але вже після 22 – 23 жовтня повернеться тепло. Температура повітря буде аналогічною до тієї, яка панує зараз.



У жовтні в Україні буде ще одне бабине літо / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Коли по всій Україні випаде перший сніг

У Карпатах перший сніг випав ще у вересні. А коли на нього чекати на решті території України?

Абсолютно не виключають, що в листопаді падатиме сніг. Ймовірність – велика. Але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не лежить.

До кінця жовтня ніякого снігу не буде. Крім Карпат, ясна річ. Там особливий регіон.

Взимку вдарять морози до -25: чи будуть вони тривалими

Через війну й удари росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури українці переживають за зиму й морози. Чи чекати нам дуже холодну погоду?

Довготривалих прогнозів не існує ніде у світі, ні в яких національних службах. Ми можемо лише орієнтуватися на попередній аналіз ситуації та прогнозувати тенденції. Саме вони дають можливість оцінити, яка ймовірність дуже холодної зими в Україні. Виходячи з цього, ця ймовірність мінімальна.

Можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на Сході. Така ймовірність є. Але ці морози будуть короткочасні, вони не затримаються на довго.

Загалом температурний режим взимку буде вищий за норму. Не набагато, але все одно вищий. Це дає сподівання, що довгих похолодань не буде.



Зимою в Україні будуть нетривалі морози / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чи може в Україні зникнути зима через глобальне потепління

Зараз багато говорять про глобальне потепління і його наслідки. Чи може бути таке, що за кілька десятків років традиційна зима в Україні взагалі зникне?

Зима в Україні буде. І трошки снігу теж. Але він буде і танути, і випадати. Зимою без снігів та морозів не обійдеться. Просто у порівнянні з середніми характеристиками цього буде вже менше.

Останні 20 років середня температура повітря в Україні б'є рекорди, вона стає вищою. Говорити про якісь величезні аномалії щодо цього можна, але ймовірність цих аномалій дуже мінімальна.



Зимова погода в Україні не зникне / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як загалом змінюється клімат України? Які тенденції ви помітили?

З 80-х років середня температура січня та лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуси. Це страшенне потепління. Ця тенденція йде до зростання. Говорити про припинення потепління й початок якихось інших процесів, чи навіть стабілізацію, зараз неможливо.

Які можуть бути наслідки цього людей?

Це глибоке питання, яке потребує обговорень, які триватимуть щонайменше добу. Але наслідки будуть для сільського господарства, енергетиків, водного господарства, транспорту, умов проживання населення тощо. Наслідки будуть різні – для когось позитивні, для когось – негативні. Але вони будуть.

Наступне літо буде ще спекотнішим

В яку пору року в Україні зафіксували найбільші зміни?

Найбільші зміни клімату відбулися в зимовий період, переважно – січень та лютий, а також у літній період – у липні та серпні. Саме в ці місяці відбулося найбільше підвищення температурного режиму.

Можна вважати, що влітку 2023 року буде ще спекотніше, аніж було цього року?

Дуже велика ймовірність, що наступне літо буде спекотніше.



На українців чекає спекотне літо / Фото Getty Images

А в яких регіонах відбулися найбільші зміни?

Це переважно західні та північні регіони України. Там відзначають найбільшу зміну кліматичних умов. Найменшою вона є на Півдні, у степових районах, а також на Сході України.

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Як війна вплинула на клімат України

В Україні вже 8 років триває війна, а повномасштабна – 8 місяців. Чи впливають на клімат активні бойові дії?

Це можна буде визначити через 30 років, коли ми візьмемо цілий ряд даних і побачимо, як змінилися кліматичні умови за цей період спостереження. Зараз це сказати неможливо.

Якщо говорити про екологічні наслідки, то звичайно вони є. Це забруднення територій, погіршення якості атмосферного повітря внаслідок величезної кількості вибухів. Але це все потрібно ще оцінювати в майбутньому, зараз про це говорити рано. Я не можу сказати, в якій мірі це відіб'ється на екології та умовах проживання людей.

Чи можуть через війну виникнути нові природні явища, яких раніше в Україні не спостерігали?

Думаю, що навряд. За будь-яких умов ці наслідки є локальні. А локальні процеси не впливають на глобальні речі. Вплив дуже мінімальний. Тому ні.

Загальні тенденції у зміні клімату збережуться не залежно від того, скільки російських снарядів чи ракет впадуть на території України.

Як синоптики визначають погоду і чому не варто вірити прогнозу на місяць

Різні синоптичні ресурси часто дають різний прогноз погоди. Яка точність таких прогнозів і чи можна їм взагалі довіряти?

Не відкривайте ті ресурси, які дають різну інформацію. Треба орієнтуватися на національний орган у цих питаннях. В Україні він єдиний – Укргідрометцентр. Ми забезпечуємо уряд, місцеві відомства та населення якісними прогнозними продуктами.

Я розумію, що це довгий процес, але якщо коротко – то як визначають погоду?

Спостереження проводять на метеорологічних станціях. Кожні 3 години здійснюють повний комплекс спостережень. Водночас у постійному режимі відбувається спостереження за різними небезпечними явищами.



Як синоптики визначають погоду / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Який прогноз погоди найточніший? Чи можна планувати події, які відбудуться за кілька місяців, орієнтуючись на прогноз погоди?

Найточніший прогноз – це той, який на наступну годину. З кожною наступною годиною якість прогнозу погіршується.

Нормальна якісь прогнозування забезпечується впродовж 3 – 5 діб. Таким прогнозам можна практично повністю довіряти. Хоча в кожному конкретному місці можуть бути відмінності від цих прогнозів.

Що за межами 5 діб – це орієнтовні прогнози, які можна використовувати для загального планування. Наприклад, треба посіяти поле. Ви берете прогноз, дивитесь на 10 – 15 днів і вибираєте час для сівби. Але там можуть бути нюанси.

Прогнозам на 1 – 2 місяці довіряти не можна. В умовах таких кліматичних змін ніякі довготривалі прогнози та народні методи не працюють. Ні в якому разі орієнтуватися на них не можна. Це байки.