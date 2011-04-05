Різке похолодання в Україні: чи будуть морози, сніг і коли знову потепліє – інтерв'ю про погоду

Початок весни в Україні здивував аномальним теплом. Подекуди у першій декаді березня температура навіть сягнула +25 градусів. Далі було похолодання з морозами та снігом. І хоча за кілька днів знову потепліло, уже в перші вихідні квітня погода в Україні різко погіршиться.

Якою ж буде погода у квітні – чи можливі великі морози та сильні снігопади, коли знову потепліє і чого чекати на Великдень – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли будуть заморозки і сніг

На початку весни в Україні було аномально тепло: температура навіть била рекорди. Втім, знову очікується похолодання. Коли саме воно почнеться, чи буде різким, і з чим пов'язана така зміна погоди?

Так, воно буде відчутним і, можна сказати, навіть різким.

Тому що протягом вихідних і понеділка, 7 квітня, в погодних процесах над Україною будуть відбуватися значні зміни. До нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону. Він зумовить ускладнення погодних умов і похолодання.

У суботу вдень у більшості областей прогнозуємо ще дощі, а в неділю вони будуть з переходом у мокрий сніг. Мінімальна температура вночі, 5 квітня, буде в межах невеликих плюсів, але 6 числа вже знизиться до заморозків. Удень суботи, крім західних областей, ще досить тепло, а ось в неділю почнеться значне похолодання. І з 7 – 8 квітня практично весь тиждень буде утримуватися холодна погода.



На вихідних в Україну прийде похолодання / Фото Getty Images

Детальніше щодо температурних значень: 5 квітня у нас вночі ще +2 – +8 градусів, удень +10 – +18. У західних областях уже зниження до – +4 – +10.

До речі, ось такі контрасти температури можуть спричинити в суботу в центральних областях подекуди дощі, вдень з грозами.

Саме тому, що по Півдню бачимо до +17, а по Заходу вже всього +4 – +10 градусів. Тож цей атмосферний фронт у суботу може зумовити, окрім дощів, ще подекуди й локальну грозову діяльність в центральних областях.

6 числа у західних областях, Житомирській і Вінницькій уже буде мокрий сніг і зниження нічної температури до заморозків інтенсивністю 0 – -3 градуси. Удень всього +1 – +4.

На решті території 6 квітня – дощ і мокрий сніг. Температура вночі та вдень уже майже однакова, – +1 – +8 градусів. Ще трохи такий осередок тепла залишається по Півдню та Сходу. Там удень до +9 – +15 градусів.

А ось 7 квітня вже практично у всіх регіонах може бути невеликий сніг. Уночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Удень всього +1 – +4 градуси. На Сході й Південному Сході також зниження температури, – там невеликі дощі й упродовж доби вже +3 – +8 градусів.



В Україні знову буде сніг / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Ще зазначу, що вітер буде переходити на північно-західний, 5 – 12 метрів за секунду. У суботу вдень у Карпатах, у неділю в західних, східних і південно-східних областях можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

8 – 9 квітня також утримається холодна погода. Уночі будуть заморозки. Інтенсивність 0 – -5 градусів залишається, у Карпатах навіть -4 – -9 градусів. А в денні години +1 – +7 градусів практично у всіх областях.

8 числа без істотних опадів. 9 квітня мокрий сніг ще може пролітати, але вже інтенсивність опадів і їх площа охоплення буде меншою. На Півдні мокрий сніг з дощем, а на Південному Сході – без істотних опадів.

З 10 квітня, у принципі, поки якихось різких підвищень температури не видно. Часом невеликий мокрий сніг і дощ може бути.

Уночі заморозки зберігаються, – 0 – -5 градусів. Удень +1 – +8 градусів. А 12 і 14 квітня трохи тепліше буде хіба що на Півдні, – +7 – +13 градусів.

Тобто на Вербну неділю також буде прохолодно?

Так. Увесь тиждень буде холодним, починаючи з цієї неділі й практично до наступної включно.



Холод в Україні буде весь тиждень / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи можливі сильні морози у квітні

Чи можливі все ж таки великі морози – -10 градусів і більше?

Хіба що в Карпатах може бути -4 – -9 градусів. На решті території сподіваємося, що до -5 градусів.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях – -17 – -22 градуси. На Львівщині та крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.



Сильні морози в квітні вже не очікуються / Фото Getty Images

Чи є це похолодання у квітні компенсацію за те аномальне тепло, яке спостерігалося взимку й на початку весни? І наскільки звичним для цього місяця є такий різкий перепад температури?

У принципі, це є ось ця компенсація по суті, можна так сказати. Але чимось надзвичайно аномальним назвати таке похолодання не можемо.

Тому що в архівах все зазначено і, наприклад, навіть починаючи з умовно останніх 30 років, – кліматичний період з 1991 до 2021 – 2022 років, – то були перші декади квітня і з морозами, і зі сніговим покривом.

Зокрема, у 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 роках у перших декадах квітня температура повітря знижувалася до від'ємних значень, подекуди в різних регіонах міг утворюватися сніговий покрив.

Тому це не є чимось надто аномальним. Але на фоні того, що в нас березень був надзвичайно теплий, практично найтепліший за всю історію спостережень у деяких регіонах, і розпочалася вегетація рослин досить рано, тому зараз ось таке зниження температури, особливо для плодових дерев, звичайно, буде дуже негативним.

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Заморозки та сніг у квітні фіксували й раніше / Фото ілюстративне Unsplash

Чи будуть сильні опади – дощі або снігопади

Чи можливі в Україні сильні опади, – зливи або снігопади?

Поки що очікуємо помірні дощі. Хіба що на Закарпатті та Прикарпатті 5 квітня місцями може бути значний дощ. А в решті областей, навіть коли буде мокрий сніг, – теж усе в межах помірного.



Сильні опади не очікуються / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

В яких областях буде сніг і чи утвориться сніговий покрив?

Короткочасно, локально, звичайно, може.

У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській може бути тимчасове утворення снігового покриву. Його висота від 3 і подекуди до 10 сантиметрів, але це не означає, що всюди так буде. Десь локально, звичайно, може утворитися.

Бачимо, що нічні температури нижчі 0 градусів, тому він може затримуватися на поверхнях. Звичайно, на дорогах цих регіонів можлива ожеледиця. Тому водіям треба бути максимально уважними й обережними.

А коли припиняться опади?

Припинення опадів очікуємо вже з 14 квітня.



У частині областей утвориться сніговий покрив / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли буде потепління в Україні

Коли прийде потепління й чи можливі різкі перепади температури знову до +20 градусів і більше?

Поки озвучувати якісь практичні значення я не можу, тому що навіть в оглядовій синоптичній перспективі на 5 – 10 діб, тобто до 14 квітня, точно ні.

Надалі, звичайно, ймовірність є. Тому що у квітні температурні показники, якщо говорити про абсолютні максимуми, можуть бути набагато вищими. В історії навіть до +30 градусів було зафіксовано.

Як буде цього року – поки неможливо сказати. Але, звичайно, після холоду теоретично там повинно вже бути потепління. І сподіваємося, що все ж таки в умовах, що весняне сонце вже вище над горизонтом, воно краще прогріватиме приземний шар повітря.



Можливе потепління з 14 квітня / Колаж 24 Каналу

У п'ятницю, 4 квітня, деякі ЗМІ й телеграм-канали писали, що в Рівному на сонці нібито зафіксували аж +37 градусів. Наскільки це взагалі можливо?

Ні, це абсолютно неможливо. Це на сонці. Знову ж таки, це з того нашого гайда по метеограмотності. Ми пояснювали: та температура, яка прогнозується і вимірюється, – завжди в затінку та спеціально облаштованих якомога далі від будівель, островів тепла, міст, – це температура повітряної маси.

Те, що на сонці, прямо сонячні промені нагрівають, то звичайно, воно там може все що завгодно показувати, це абсолютно не показова температура.

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Температура на сонці не є показовою / Фото Getty Images

Коротка довідка. Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень у квітні, сягає +26 – +33 градусів, у гірських районах +21 – +22 градуси.

Якою буде погода на Великдень 2025

Минулого року на Великдень в Україні було тепло. Удень місцями навіть до +25 градусів. Якою може бути погода на Великдень 2025?

Поки ми не прогнозуємо. Усі сконцентровані на цьому процесі, що буде, – заморозки, зниження температури.

Реально до 20 числа навіть тенденцій ще немає, тому що лише 4 квітня. Тобто через тиждень хоч якась тенденція орієнтовна буде, поки нічого не можемо сказати.

Але все ж таки чи потепління у великодній тиждень можливе?

Так, сподіваємося, що якраз-таки після 14 квітня вже буде якась певна перебудова. І тоді температура хоча б трошки вже підвищиться.

Будемо розраховувати на це, але, звичайно, завжди моніторити й уточнювати.



Перед Великоднем можливе потепління / Фото ТРК "Люкс"

Чи буде аномальне тепло й затяжні дощі: прогноз на місяць

Чи можливо, що квітень все ж таки буде аномально теплим?

Поки що, за попередніми оцінками, саме місячні прогнози, квітень очікується все ж таки трохи вищим за кліматичну норму, але подивимося. Усе залежить від того, якою буде друга половина місяця, – чи будуть потім набагато вищі значення.

Поки про це не можемо говорити. Бачимо, що наразі все йде в таких досить стриманих межах. Подекуди, можливо, навіть будуть нижчі за кліматичну норму показники саме для першої декади. Усе залежить від другої половини квітня.



За попередніми прогнозами, квітень може бути теплішим за норму / Фото Тетяни Мартинюк для 24 Каналу

Чи буде багато опадів у квітні й чи характерні для цього місяця взагалі затяжні дощі?

Наразі під рукою немає аналітичних даних, на скільки це характерно. Але в принципі, при перебудові синоптичних процесів, звичайно, опади навесні дуже потрібні.

Норма для України і є якраз-таки в межах 30 – 50 міліметрів. Очікуємо, що в цьому році теж так буде. У принципі, для аграріїв це добре.

Коротка довідка. Середня місячна кількість опадів у квітні очікується 30 – 52 міліметри, у Карпатах подекуди 60 – 89 міліметрів, що в межах норми.