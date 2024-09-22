Похолодання у вересні: чи буде різке зниження температури

Осінь в Україні почалася з аномальної спеки. Згодом температура повітря знизилася. І хоча +30 вже немає навіть на Півдні, втім, досі доволі тепло.

Чи буде різке похолодання найближчими днями, якої погоди чекати в останній тиждень вересня, передає 24 Канал.

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Похолодання в Україні

Напередодні Укргідрометцентр зробив прогноз погоди на 22 і 23 вересня. Синоптики зазначали, що утримається суха погода. Вітер буде північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +6 – +12 градусів, на узбережжі морів +13 – +18. Вдень в Україні +21 – +26. Тільки у Карпатах +15 – +20 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 25 і 26 вересня температура знизиться. Найбільше це буде відчутно на Заході. Вдень там уже +18 – +20 градусів.

Тож щонайменше до четверга сильного похолодання в Україні ще не буде.

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Прогноз погоди на 22 – 26 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Ця осінь може потрапити до трійки найтепліших за півсторіччя