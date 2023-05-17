Деякі регіони накриють грози: прогноз погоди в Україні на 18 травня

Погода в Україні у четвер 18 травня буде теплою та комфортною. Щоправда, на Заході ситуація інша –литимуть дощі з грозами.

Так, дощова погода на Заході зробить температуру повітря свіжішою. Наприклад, у Львові та Івано-Франківську прогнозують +17...+19 градусів.

Зауважте Град, гроза та шквали вітру: у частині областей України буде негода

Прогноз синоптиків

Однак у північно-західних регіонах дещо тепліше. Зокрема, у Луцьку та Рівному – +22...+26.

Де дощитиме 18 травня:

Львівська область,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Чернівецька,

Хмельницька,

Волинська,

Рівненська,

невеликі опади можливі на Житомирщині.

Дощі супроводжуватимуть грози. Проте в іншій частині країни прогнозують доволі теплу та комфортну погоду. Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві – сонячно, температура повітря сягатиме +24...+26. Така сама погода триматиметься на Півночі, в Центрі та на Заході.

У південних регіонах також пануватиме тепло. Жителям Одеси слід очікувати +23...+25, Миколаєва – +25...+27.

Погода у містах України

Київ – +24...+26

Ужгород – +18...+20

Львів – +17..+19

Івано-Франківськ – +17..+19

Тернопіль – +17..+19

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +23...+25

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 18 травня / Карта Укргідрометцентру