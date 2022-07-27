В Україні – сонячно, грози навідаються в кілька областей: прогноз погоди на 28 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 28 липня, буде здебільшого теплою та сонячною. Проте до дощів та навіть гроз мають бути готовими жителі Полтавщини, Харківщини, Сумщини, а також Черкаської та Кіровоградської областей.
Синоптики кажуть, що спека у четвер буде у частині західних областей, на Півдні та кількох східних регіонах. Найвищу температуру обіцяють – +30...+32.
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Найтепліше буде на Півдні та Закарпатті
До таких показників прогріється повітря у Закарпатській області. Також дуже спекотно – на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині. Лише трішки нижчу температуру прогнозують на Одещині, у Криму, на Дніпропетровщині, в Донецькій та Луганській областях.
Найсвіжіше 28 липня буде на Сумщині, Львівщині, Рівненщині та на Волині. Тут стовпчики термометрів мають піднятись до +24...+26. На решті українських територій температура коливатиметься у межах +25...+29.Зверніть увагу! У Києві обіцяють сонячну погоду – +26...+28. Вітер – північний 5 – 10 метрів на секунду.
Метеорологи попереджають про пожежну небезпеку
Синоптики попереджають, що у більшості областей України 28 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про багато регіонів на Заході, майже весь Південь, а також Вінницьку, Житомирську, Київську, Черкаську області.
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Прогноз погоди в містах України на 28 липня
Ужгород – +30...+32
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +26...+28
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +27...+29
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29
Київ – +26...+28